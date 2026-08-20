¿Quién es Edu Maruri? De Diego en Nadie nos va a extrañar a conquistar el teatro con Siete Veces Adiós

De los pasillos de la preparatoria de Nadie nos va a extrañar a uno de los escenarios más importantes del teatro musical mexicano. Edu Maruri, quien interpreta a Diego en la serie, atraviesa un momento clave en su carrera al convertirse en el nuevo protagonista de Siete Veces Adiós.

Maruri interpreta a “Él”, mientras que Macarena García da vida a “Ella”, en la nueva etapa del musical que comenzó el 8 de agosto en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez de la Ciudad de México. La llegada de ambos coincide con un momento especial para la producción, que acaba de celebrar 1,100 representaciones.

Creado por Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez, el musical se estrenó en 2022, inicialmente planeado para durar un par de semanas, el éxito fue tal, que se ha consolidado como una de las producciones mexicanas más exitosas de los últimos años.

En el momento de ensayar no tuve tanto tiempo entonces fue muy retador. Eduardo Maruri

De la intensidad de Diego a la sensibilidad de Él

Edu Maruri es un actor ecuatoriano que ganó popularidad en México gracias a Diego, uno de los personajes de Nadie nos va a extrañar. Su participación se ha extendido a lo largo de las dos temporadas de la producción, convirtiéndolo en uno de los rostros reconocibles de la serie.

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Es interesante que en la serie vemos una faceta adolescente, propia de su personaje; sin embargo, en la obra, Edu proyecta una masculinidad noble y tierna, aportándole una dimensión completamente nueva y refrescante a Él.

Anteriormente, en Siete Veces Adiós, ya habíamos visto una versión más joven del personaje, interpretada por Michael Ronda; ahora, Edu suma una chispa distinta, marcada por cierta ingenuidad y sensibilidad que refrescan al personaje. En sus primeras funciones, además, estuvo arropado por varios de sus compañeros de elenco, quienes acudieron al teatro para apoyarlo en esta nueva etapa.

Es muy lindo que gente que me conoce en la serie, ahora viene a ver teatro también. Edu Maruri

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De Diego a “Él”, el actor entra ahora a una producción que ha conectado con miles de espectadores y que continúa escribiendo su historia después de más de mil funciones. Un nuevo escenario para uno de los talentos jóvenes que comienza a hacerse un lugar en la industria del entretenimiento en México.