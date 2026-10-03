Durante una entrevista en el programa Good Hang with Amy Poehler, Andrew Garfield, quien mantiene una relación con Monica Barbaro, habló sobre sus temores ante la paternidad, aunque no anunció que esté esperando un hijo.

¿Sabes qué es lo que realmente me da miedo? Ser papá me aterra, me da muchísimo miedo. Andrew Garfield

Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo” Getty Images

Sé lo que se siente estar del otro lado, ¿sabes a qué me refiero? He sido un niño. He sido un hijo. Andrew Garfield

Aunque sus declaraciones despertaron interés por su vida personal, es importante señalar que el actor no tiene hijos y que en ningún momento anunció que esté esperando un bebé con la actriz. Simplemente compartió sus inquietudes sobre la posibilidad de convertirse en padre en el futuro, dejando ver una faceta más vulnerable y reflexiva sobre la paternidad.