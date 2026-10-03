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Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo”

El actor, quien mantiene una relación con Monica Barbaro, habló sobre su deseo de tener hijos y los temores que le provoca la paternidad.

Octubre 03, 2026 • 
Tania Franco
Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo”

Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo”

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Durante una entrevista en el programa Good Hang with Amy Poehler, Andrew Garfield, quien mantiene una relación con Monica Barbaro, habló sobre sus temores ante la paternidad, aunque no anunció que esté esperando un hijo.

¿Sabes qué es lo que realmente me da miedo? Ser papá me aterra, me da muchísimo miedo.
Andrew Garfield
Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo”

Andrew Garfield confiesa que le aterra convertirse en padre: “Me da muchísimo miedo”

Getty Images

Sé lo que se siente estar del otro lado, ¿sabes a qué me refiero? He sido un niño. He sido un hijo.
Andrew Garfield

Aunque sus declaraciones despertaron interés por su vida personal, es importante señalar que el actor no tiene hijos y que en ningún momento anunció que esté esperando un bebé con la actriz. Simplemente compartió sus inquietudes sobre la posibilidad de convertirse en padre en el futuro, dejando ver una faceta más vulnerable y reflexiva sobre la paternidad.

Andrew Garfield
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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