Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volvieron a compartir la alfombra roja de Los Juegos del Hambre el 16 de noviembre de 2026, durante la premiere de Amanecer en la Cosecha en Nueva York, despertando la nostalgia de quienes los conocieron como Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Han pasado 14 años desde aquel 12 de marzo de 2012, cuando ambos asistieron al estreno mundial de la primera película en Los Ángeles. Entonces eran dos jóvenes actores a punto de convertirse en protagonistas de uno de los fenómenos cinematográficos más importantes de su generación.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson: así cambiaron sus looks de Los Juegos del Hambre de 2012 a 2026 Getty Images

Jennifer Lawrence: del vestido dorado de 2012 a la sofisticación de Dior en 2026

En 2012, Jennifer Lawrence, entonces de 21 años, conquistó la alfombra roja de Los Ángeles con un vestido dorado de Prabal Gurung. El diseño metalizado, de silueta sirena y aberturas laterales, parecía hacer referencia al fuego que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de Katniss Everdeen.

Fue una de las primeras grandes declaraciones de estilo de la actriz, quien años después consolidaría una estrecha relación con las principales casas de moda internacionales.

Jennifer Lawrence: del vestido dorado de 2012 a la sofisticación de Dior en 2026 Eric Charbonneau/WireImage

Para su regreso en 2026, Lawrence eligió una propuesta completamente distinta: un abrigo-vestido negro de Dior, perteneciente a la colección Pre-Fall 2026 diseñada por Jonathan Anderson.

La pieza destacaba por su largo hasta el suelo, un amplio cuello blanco de pelo sintético y delicados bordados florales en tonos rosas y rojos. Una elección que sustituyó el brillo del dorado por una elegancia más discreta, sin perder el dramatismo de una gran premiere.

Jennifer Lawrence: del vestido dorado de 2012 a la sofisticación de Dior en 2026 Getty Images

Josh Hutcherson: de su traje clásico de 2012 a Balenciaga en 2026

Josh Hutcherson también demostró cómo ha evolucionado su estilo desde su primera aparición como Peeta Mellark. En 2012, el actor apostó por un traje de tres piezas en gris carbón, acompañado de camisa clara y corbata de rayas. Una elección formal y juvenil que encajaba con la estética de las alfombras rojas de principios de la década.

Catorce años después, Hutcherson regresó con un traje oscuro de Balenciaga, combinado con camisa y corbata en tonalidades similares. El conjunto, de líneas más amplias y una estética monocromática, reflejó una interpretación contemporánea de la sastrería masculina.

Josh Hutcherson: de su traje clásico de 2012 a Balenciaga en 2026 Getty Images

Más allá de sus elecciones de moda, la aparición conjunta de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson fue uno de los momentos más especiales de la premiere. Los actores posaron abrazados y sonrientes ante las cámaras, recreando de alguna manera aquellas primeras fotografías de 2012, cuando comenzaba la historia cinematográfica de Katniss y Peeta.

El evento también reunió a otros integrantes del elenco original, entre ellos Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Willow Shields y Amandla Stenberg, quienes regresaron para celebrar una nueva etapa de la franquicia.