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McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

La actriz que interpretará a Maysilee Donner en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ha rendido homenaje a Jennifer Lawrence con vestidos inspirados en Katniss Everdeen y uno de sus looks más recordados en los premios Oscar.

Noviembre 04, 2026 • 
Tania Franco
McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

Getty Images - mckennagraceful (IG)

Durante la promoción de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, McKenna Grace ha convertido sus apariciones públicas en un homenaje a Jennifer Lawrence, quien dio vida a Katniss Everdeen en la saga cinematográfica original.

Con la ayuda de su estilista Molly Dickson, Grace ha reinterpretado algunos de los vestidos más emblemáticos de la franquicia, recuperando elementos que los seguidores de Los Juegos del Hambre reconocerán inmediatamente.

McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

Desde el inolvidable vestido de novia de Katniss hasta el diseño rojo que Jennifer Lawrence llevó a los Oscar de 2011, sus elecciones de moda establecen una conexión entre dos generaciones de actrices que forman parte del universo creado por Suzanne Collins.

McKenna Grace recrea el vestido de novia de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas

Uno de los homenajes más llamativos fue la reinterpretación del vestido de novia que Jennifer Lawrence utilizó como Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas, del 2013. McKenna Grace lució un vestido blanco de Monique Lhuillier con una falda voluminosa de tul, aplicaciones plateadas y detalles escultóricos que recordaban al diseño original.

McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

McKenna Grace: Todos los looks que recreó en 2026 de Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre

Getty Images

En la película, Katniss aparece con un vestido de novia creado por Cinna para una entrevista televisada. La prenda se transforma en un diseño inspirado en un sinsajo, símbolo que posteriormente adquiere un significado fundamental en la historia.

El vestido original fue diseñado por Tex Saverio, mientras que la reinterpretación de Grace recuperó su silueta dramática y los detalles que lo convirtieron en una de las piezas más memorables del vestuario de la saga.

McKenna Grace recrea el vestido de novia de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas

McKenna Grace recrea en 2026 el vestido de novia de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas

Murray Close/Getty Images

El vestido en llamas de Los Juegos del Hambre: McKenna Grace revive a la chica en llamas

Otra de las referencias más significativas fue un vestido de tonos rojos, negros y dorados, con aplicaciones brillantes que evocaban el fuego. El diseño, firmado por Cong Tri, hacía referencia a uno de los elementos visuales más importantes de Katniss Everdeen: su identidad como la chica en llamas.

En las películas, el fuego representa la transformación de Katniss en un símbolo de resistencia y se convierte en uno de los recursos más reconocibles de su vestuario.

McKenna Grace retomó esta inspiración con una propuesta contemporánea que combinaba transparencias, destellos y una silueta de alfombra roja, demostrando que las referencias cinematográficas también pueden reinterpretarse desde la alta moda.

El vestido en llamas de Los Juegos del Hambre: McKenna Grace revive a la chica en llamas

El vestido en llamas de Los Juegos del Hambre: McKenna Grace revive a la chica en llamas

IG: mckennagraceful

McKenna Grace recrea el vestido rojo de Jennifer Lawrence en los Oscar de 2011

No todos los homenajes de McKenna Grace están relacionados directamente con Katniss Everdeen. Durante la Academy Museum Gala de 2026, la actriz apareció con un vestido rojo de Mônot que recordaba al diseño de Calvin Klein que Jennifer Lawrence utilizó en los premios Oscar de 2011.

Ambos vestidos comparten una silueta larga y ajustada, escote pronunciado y un tono rojo intenso que destaca por su sencillez. El look original de Jennifer Lawrence se convirtió en uno de sus primeros grandes momentos de moda en Hollywood, cuando asistió a los Oscar como nominada a Mejor Actriz por Winter’s Bone.

Quince años después, McKenna Grace recuperó aquella estética minimalista para rendir homenaje a la actriz que protagonizó la primera etapa cinematográfica de Los Juegos del Hambre.

McKenna Grace recrea el vestido rojo de Jennifer Lawrence en los Oscar de 2011

McKenna Grace recrea el vestido rojo de Jennifer Lawrence en los Oscar de 2011

Getty Images

¿Quién es Maysilee Donner, el personaje de McKenna Grace en Los Juegos del Hambre?

McKenna Grace interpretará a Maysilee Donner en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, película basada en la novela homónima de Suzanne Collins.

Maysilee es una de las jóvenes seleccionadas para representar al Distrito 12 durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en los que también participa Haymitch Abernathy. Su personaje tiene una conexión especial con Katniss Everdeen, ya que originalmente fue propietaria del prendedor del sinsajo que años después se convertiría en uno de los símbolos más importantes de la saga.

¿Quién es Maysilee Donner, el personaje de McKenna Grace en Los Juegos del Hambre?

¿Quién es Maysilee Donner, el personaje de McKenna Grace en Los Juegos del Hambre?

Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

McKenna Grace y Jennifer Lawrence: la moda conecta dos generaciones de Los Juegos del Hambre

El vestuario siempre ha sido una parte esencial del universo de Los Juegos del Hambre. Desde los extravagantes diseños del Capitolio hasta los vestidos creados para Katniss, la ropa funciona como una herramienta narrativa que comunica poder, identidad y resistencia.

On The Set Of "The Hunger Games: Mockingjay Part I"

McKenna Grace y Jennifer Lawrence: la moda conecta dos generaciones de Los Juegos del Hambre

Murray Close/Getty Images

Al recuperar algunas de las piezas más reconocibles de Jennifer Lawrence, McKenna Grace no solamente rinde homenaje a su antecesora, sino que también construye una identidad visual para su participación en la nueva película. Sus apariciones demuestran cómo el method dressing también están siendo una tendencia utilizada como estrategia de promoción para apelar a la nostalgia de generaciones pasadas, mientras llamas la atención de las nuevas.

Los Juegos Del Hambre Jennifer Lawrence Mckenna Grace
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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