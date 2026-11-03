Mckenna Grace revela por qué rechaza escenas de desnudos: “Me aterra”

Mckenna Grace tiene muy claros los límites que, por ahora, quiere mantener en su carrera como actriz. A sus 20 años, la intérprete estadounidense reveló que evita los papeles que requieren desnudos o escenas muy sexualizadas, una decisión que explicó durante una entrevista con Cosmopolitan mientras promociona su próximo proyecto cinematográfico.

“En este momento, definitivamente no hago desnudos ni cosas muy hipersexualizadas. Respeto a cualquiera que pueda hacerlo, pero a mí me aterra. No sé si eso cambiará alguna vez”, expresó la actriz al hablar sobre los tipos de personajes que preferiría no interpretar.

Sus declaraciones han llamado la atención porque Grace, quien comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento cuando era niña, se encuentra en una etapa de transición profesional en la que puede participar más activamente en las decisiones sobre sus personajes.

El sueño de Mckenna Grace que influye en sus decisiones

La actriz también compartió una de las razones que hacen especialmente interesante su postura: sueña con interpretar algún día a una princesa de Disney.

Grace aclaró que su decisión no significa que quiera limitar su carrera a películas familiares o personajes inocentes. Como ejemplo, recordó su participación en Scream, franquicia de terror en la que su personaje experimenta una muerte violenta.

La distinción que hizo es importante: no está rechazando los papeles complejos, las historias oscuras o las escenas intensas, sino que reconoce que hay determinadas formas de exposición con las que no se siente cómoda en este momento.

Además, dejó abierta la posibilidad de que su postura cambie en el futuro, sin comprometerse a hacerlo. Por ahora, prefiere respetar sus propios límites y elegir proyectos en los que se sienta segura.

Mckenna Grace revive el icónico vestido de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

De actriz infantil a tomar sus propias decisiones en Hollywood

Mckenna Grace comenzó su trayectoria artística desde muy pequeña y ha participado en producciones como Yo, Tonya, Ghostbusters: Afterlife y El cuento de la criada, entre otros proyectos.

Al recordar su infancia en los rodajes, la intérprete habló de las contradicciones que experimentan los actores menores de edad: fuera de cámara se espera que se comporten como adultos, pero durante la actuación siguen siendo niños y pueden ser juzgados por comportarse como tales.

Ahora, en su etapa adulta, valora tener mayor capacidad para expresar sus opiniones y proponer ideas a los productores. Esa participación también le permite definir con más claridad qué desea explorar profesionalmente y qué prefiere dejar fuera de sus proyectos.

Mckenna Grace se prepara para Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

La actriz forma parte del elenco de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva película de la franquicia en la que interpreta a Maysilee Donner. La historia se desarrolla décadas antes de los acontecimientos de la saga original y gira en torno a una edición especialmente importante de los Juegos del Hambre

La película tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre de 2026.

Mientras se prepara para presentar este nuevo trabajo, Grace ha dejado claro que construir una carrera no significa aceptar todos los papeles posibles. Su postura abre una conversación sobre la autonomía de los intérpretes y el derecho a establecer límites profesionales sin tener que justificarlos más allá de sus propias convicciones.