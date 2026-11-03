Antoine de Massy: su padre rompe el silencio sobre su muerte y se confirma dónde será enterrado

La muerte de Antoine de Massy continúa generando preguntas en Mónaco. El joven, de 29 años y familiar del príncipe Alberto II, fue encontrado sin vida el 25 de octubre en una zona ajardinada del barrio de Larvotto. Ahora, su padre, el barón Christian de Massy, ha hablado públicamente por primera vez sobre la pérdida, mientras las autoridades avanzan en una investigación que todavía busca esclarecer qué ocurrió.

“Absolutamente no fue un accidente ni un suicidio”, afirmó Christian de Massy en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, recogidas por distintos medios internacionales. El barón, sin embargo, evitó ofrecer más detalles debido a que el caso continúa bajo investigación.

La declaración expresa la convicción del padre sobre las circunstancias de la muerte, pero no constituye una conclusión oficial. La investigación judicial sigue abierta y será la encargada de determinar cómo se produjo el fallecimiento.

¿Qué dijo el padre de Antoine de Massy sobre su muerte?

Christian de Massy describió a su hijo como una parte fundamental de su vida y habló del profundo impacto que le ha provocado su pérdida. Aunque manifestó su rechazo a las hipótesis de accidente o suicidio, prefirió no profundizar en sus declaraciones mientras continúan las diligencias judiciales.

Antoine era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, y nieto de la princesa Antonieta, hermana del príncipe Rainiero III. Por esta rama familiar era primo segundo del actual soberano de Mónaco.

La familia había alertado a las autoridades después de que el joven no acudiera a un almuerzo previsto para el domingo 25 de octubre. Su cuerpo fue localizado posteriormente en una zona ajardinada próxima al bulevar de Larvotto, detrás de Villa Sauber.

Los primeros resultados de la autopsia apuntaron a una caída desde una altura aproximada de 13 metros. No obstante, las circunstancias que llevaron a esa caída siguen siendo objeto de investigación.

Christian de Massy asegura que la muerte de su hijo no fue ni accidente ni suicidio. WWD/Penske Media via Getty Images

Un hombre permanece en prisión preventiva por el caso

La investigación dio un paso importante después de que un hombre fuera detenido el 26 de octubre. Dos días más tarde, el fiscal general de Mónaco confirmó que había sido imputado por homicidio involuntario y omisión del deber de socorro, y que se había ordenado su ingreso en prisión preventiva.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y recogida por medios internacionales, se trata de un ciudadano ucraniano de 42 años que reside en el Principado desde hace aproximadamente tres décadas. Los investigadores lo identificaron a partir de las pesquisas y de las imágenes de videovigilancia.

El hombre negó los cargos durante su detención y posteriormente ejerció su derecho a no responder a las preguntas del juez, según los reportes publicados.

Las autoridades han señalado que las acusaciones corresponden a hechos que podrían haberse producido en momentos distintos. Por ahora, no se ha divulgado una reconstrucción definitiva de lo sucedido ni se ha establecido públicamente que la muerte fuera intencional.

La imputación no equivale a una declaración de culpabilidad: el procedimiento judicial continúa y el investigado conserva la presunción de inocencia.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Antoine de Massy?

La familia despedirá a Antoine este miércoles 4 de noviembre en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco, también conocida como la catedral de San Nicolás, donde descansan miembros de la familia principesca.

De acuerdo con la información publicada por algunos medios, la ceremonia religiosa se celebrará durante la mañana. La noche anterior está prevista una vigilia en la capilla del Palacio del Príncipe, en un encuentro más íntimo para sus seres queridos.

El funeral tendrá lugar mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte, que ha conmocionado a su familia y al Principado.

Antoine no desempeñaba un papel institucional destacado en la vida pública del Principado. Instagram @antoinedemassy

La familia principesca de Mónaco, de luto

Tras conocerse el fallecimiento, el príncipe Alberto II y la princesa Charlène expresaron públicamente su tristeza y enviaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Antoine.

Aunque el joven no desempeñaba funciones oficiales dentro de la monarquía, pertenecía a la familia Grimaldi por su ascendencia y mantenía una relación con la historia familiar del Principado. También había practicado tenis y desarrollado proyectos profesionales en el ámbito tecnológico.

Mientras sus allegados se preparan para darle el último adiós, la investigación judicial deberá esclarecer los últimos movimientos de Antoine y las circunstancias que precedieron a su muerte. Por el momento, las declaraciones de su padre reflejan el dolor de la familia, pero las conclusiones definitivas dependerán de las pruebas y del proceso judicial en curso.