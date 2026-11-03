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¿Qué hizo el padre de Meghan Markle en México? Esto se sabe sobre las investigaciones en su contra

Thomas Markle vivió en México durante más de una década, periodo en el que habría dejado pertenencias que ahora forman parte de las investigaciones en su contra.

Noviembre 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

Getty Images

Durante las últimas semanas, Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha estado envuelto en una fuerte polémica luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., lo denunciara ante las autoridades filipinas.

La acusación surgió después de que presuntamente encontrara en la vivienda de su padre en Filipinas fotografías y videos de menores que podrían estar relacionados con material de abuso sexual infantil.

Sin embargo, recientemente también se encontró nueva evidencia en su contra, en una bodega a su nombre en México, y mientras avanzan las indagatorias, la duquesa de Sussex ha lamentado públicamente los hechos y se ha mostrado sumamente afectada.

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

De acuerdo con el Daily Mail, la noche del 31 de octubre, agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California realizaron un operativo en una bodega de Tijuana alquilada a nombre de Thomas Markle.

El inmueble ubicado en Baja Storage sobre la carretera Ensenada-Tijuana, llevaba aproximadamente dos años sin recibir pagos de renta, y fue inspeccionado durante varias horas con una orden judicial y posteriormente quedó clausurado bajo vigilancia policial.

Al acceder a la unidad, el medio aseguró haber encontrado revistas con contenido de pornografía infantil y negativos fotográficos con imágenes de menores desnudos, algunas tomadas en una playa. También reportó fotografías de una mujer desnuda junto a Thomas Markle en una habitación de hotel.

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¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

¿Qué encontraron en la bodega de Thomas Markle en México?

Getty Images

¿Cómo era la vida de Thomas Markle en México?

Thomas Markle, fue un director de iluminación de televisión y ganador de un Emmy en 2011 por su trabajo en General Hospital, que al retirarse, se mudó de Los Ángeles a San Antonio del Mar, Baja California, en 2011, dos años después de declararse en bancarrota.

Eligió esta comunidad costera por su clima, sus playas y el costo de vida más accesible en comparación con California, y que era descrito por sus vecinos como un hombre reservado que salía poco de casa y solía hacerlo durante la noche.

Su pequeña vivienda de color amarillo, ubicada frente al mar, era la número 986, y de acuerdo con los periodistas que acudieron al lugar en 2018, antes de la boda de Meghan con el príncipe Harry, parecía estar a media remodelación.

Afuera tenía estacionados un Volvo S70 y una camioneta roja Ford Escape, aunque los vecinos decían que solo usaba la segunda.

Llevaba una vida sencilla y solitaria, hablaba poco español y mantenía una relación cordial con algunos vecinos, con quienes solía presumir su vínculo con Meghan: “¿Han escuchado hablar de Meghan Markle? Pues yo soy su papá”.

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Thomas Markle

¿Cómo era la vida de Thomas Markle en México?

Getty Images

¿Qué opina Meghan Markle de las acusaciones contra su padre?

Un amigo de la duquesa de Sussex declaró a People que Meghan y el príncipe Harry estaban recibiendo actualizaciones sobre las acusaciones contra Thomas durante las vacaciones familiares.

Ha sido realmente difícil. Está profundamente afectada”, comentó la amiga. “Tiene hijos pequeños y creo que eso, sumado a la situación de las posibles víctimas, es algo que pesa mucho en su mente. Es traumático”.

Sin embargo, la persona también señaló que existe “una ligera sensación de alivio al saber que todo esto saldrá a la luz”, pues espera que finalmente pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva.

Hay mucho que procesar emocionalmente, pero está bien. Está resistiendo. Está rodeada de personas que la quieren y se siente apoyada en este momento. Tiene gente maravillosa a su alrededor que la está ayudando a superar esta situación”, compartió la fuente.

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Melisa Velázquez
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