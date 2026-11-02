“Yo no sabía nada”: Victoria Ruffo rompe el silencio sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Ni siquiera Victoria Ruffo estaba enterada de que la historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay había llegado a su fin. Después de que la pareja anunciara públicamente su separación, la actriz fue cuestionada sobre la decisión de su hijo y reconoció que la noticia también la tomó por sorpresa.

Lejos de involucrarse en los motivos de la ruptura, la protagonista de telenovelas prefirió mantenerse al margen y dejar algo en claro: independientemente de lo que suceda en la vida sentimental de José Eduardo, siempre contará con su respaldo.

Sus declaraciones llegan después de que el actor y la creadora de contenido confirmaran, el domingo 1 de noviembre de 2026, que habían terminado su relación, una decisión que habían tomado tiempo atrás, pero que hasta ahora decidieron compartir con sus seguidores.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Victoria Ruffo reconoció que se había enterado de la ruptura prácticamente al mismo tiempo que el público.

“No, yo no sabía nada, hasta ahorita igual que ustedes”, expresó la actriz, quien aseguró que no considera apropiado intervenir en las decisiones que corresponden únicamente a una pareja.

Para Ruffo, lo verdaderamente importante no es conocer las razones que llevaron a José Eduardo y Paola a tomar caminos separados, sino saber que su hijo se encuentra bien.

La actriz también explicó que no acostumbra dar consejos sobre la vida sentimental de sus hijos, pues considera que cada persona debe tomar sus propias decisiones y asumir el rumbo de sus relaciones.

Victoria Ruffo asegura que siempre apoyará a José Eduardo Derbez

Aunque madre e hijo mantienen una relación cercana, Victoria confesó que recientemente no ha tenido muchas oportunidades de convivir con José Eduardo debido a los compromisos profesionales del actor.

Sin embargo, considera que mantenerse ocupado puede ser positivo cuando alguien atraviesa una etapa de cambios personales.

Más allá de la distancia que puedan imponer sus respectivas agendas, Ruffo reiteró que su apoyo no depende de las circunstancias y que estará presente tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Con ello, la actriz dejó claro que su papel como madre no consiste en decidir por su hijo, sino en acompañarlo cuando lo necesite.

¿Qué pasará con Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Uno de los aspectos que más preocupa a Victoria Ruffo es el bienestar de su nieta Tessa, quien nació en junio de 2024. Ante las preguntas de los reporteros, la actriz pidió que la pequeña permanezca al margen de los comentarios y especulaciones que puedan surgir alrededor de la separación de sus padres.

Su postura coincide con lo expresado por José Eduardo y Paola en el video con el que anunciaron su ruptura, pues ambos explicaron que el cariño y el respeto que se tienen seguirán presentes, especialmente por la responsabilidad que comparten como padres.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay están preparando el bautizo de Tessa Instagram @jose_eduardo92

La expareja también adelantó que podrán continuar apareciendo juntos en determinadas ocasiones, ya que la crianza de su hija seguirá siendo una prioridad.

¿Por qué terminaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Después de varios meses de rumores sobre una posible crisis sentimental, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron el final de su relación mediante un video publicado en redes sociales.

En la grabación explicaron que llevaban algún tiempo separados, pero que habían preferido esperar hasta sentirse preparados para comunicarlo.

Aunque la noticia dio paso a nuevas especulaciones, el actor descartó que una infidelidad hubiera provocado la ruptura y señaló que se trató de una decisión tomada entre ambos. La pareja comenzó su relación en 2020 y, cuatro años después, dio la bienvenida a su hija Tessa, convirtiéndose en una de las familias más seguidas del entretenimiento mexicano.

¿Cómo es la relación de Victoria Ruffo con Paola Dalay tras la separación?

La ruptura también despertó preguntas sobre el vínculo entre Victoria Ruffo y quien fuera pareja de su hijo durante varios años.

Al ser cuestionada sobre cómo se lleva actualmente con Paola Dalay, la actriz respondió brevemente que su relación está bien, sin profundizar en detalles.

La pequeña Tessa nació el 30 de junio de 2024 Instagram @jose_eduardo92

Asimismo, evitó pronunciarse sobre las versiones de una posible infidelidad, pues aseguró desconocer cualquier información relacionada con esos rumores.

Por ahora, Victoria Ruffo ha preferido no involucrarse en las explicaciones de la separación. Su postura se mantiene centrada en dos aspectos: respetar las decisiones de José Eduardo y procurar que Tessa no quede expuesta a la controversia mediática.