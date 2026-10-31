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Así ha cambiado el rostro de Inés Gómez Mont: del glamour televisivo a su imagen más reciente

La fotografía de Inés Gómez Mont tras su captura en Miami ha generado preguntas sobre su transformación física.

Octubre 31, 2026
Inés Gómez Mont

@inesgomezmont

Durante casi cinco años, la apariencia de Inés Gómez Mont se convirtió en una incógnita. ¿La razón? Desde que se dio a conocer la orden de aprehensión en su contra, la conductora desapareció de la vida pública y dejó de compartir imágenes de su vida cotidiana.

Su ausencia despertó una pregunta que permaneció sin respuesta durante años: ¿cómo luce actualmente? Ahora, una fotografía que circula tras los reportes sobre su presunta detención ha vuelto a poner su rostro en el centro de la conversación.

En la fotografía difundida tras su captura, la exconductora aparece con el cabello negro, largo y lacio, vestida con una blusa blanca y sin maquillaje.

El contraste con sus fotografías anteriores ha provocado una pregunta:

¿Inés Gómez Mont se cambió el rostro para evitar ser reconocida?

Aunque la fotografía de su detención ha despertado especulaciones sobre posibles cambios estéticos, hasta ahora no existe evidencia de que Inés Gómez Mont se haya sometido a cirugías faciales con el propósito de modificar su identidad o dificultar su reconocimiento.

Tampoco las autoridades mexicanas o estadounidenses han señalado que la conductora hubiera recurrido a procedimientos estéticos como parte de una estrategia para permanecer fuera del alcance de la justicia.

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Lo que sí puede observarse es una diferencia entre la imagen que proyectaba durante sus años de popularidad y la fotografía difundida en el contexto de su captura. Sin embargo, el paso del tiempo, la iluminación, el maquillaje y las condiciones en las que se toma una fotografía pueden modificar considerablemente la percepción de las facciones.

¿Cómo luce actualmente Inés Gómez Mont?

La imagen difundida este viernes muestra a Gómez Mont junto a agentes estadounidenses, con las manos esposadas y vestida con ropa casual.

Su cabello oscuro cae por debajo de los hombros y lleva un peinado sencillo, muy distinto a los estilos elaborados que solía lucir en televisión. Más allá de cualquier comparación física, la fotografía tiene una particularidad: es una de las primeras imágenes difundidas de la conductora después de años sin apariciones públicas habituales.

¿Qué cirugías se ha hecho Inés Gómez Mont en el rostro?

Sabemos que las conversaciones sobre la apariencia de Inés Gómez Mont comenzaron mucho antes de su detención.

En marzo de 2017, la conductora informó a través de sus redes sociales que se sometería a una intervención nasal para corregir lesiones en el tabique, relacionadas con una cirugía anterior.

Cuando compartió nuevas fotografías meses después, el aspecto de su nariz generó comentarios entre sus seguidores. No obstante, Gómez Mont explicó el procedimiento desde una perspectiva médica y no confirmó que se tratara de una transformación estética para modificar sus facciones.

Hasta ahora, no hay información pública verificada que permita asegurar que se realizó nuevas cirugías faciales durante los últimos cinco años.

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Inés Gómez Mont

INSTAGRAM

Así era Inés Gómez Mont antes de alejarse de la televisión

Para entender por qué su fotografía reciente ha despertado tanta curiosidad, basta recordar la imagen que acompañó sus años como conductora.

Durante su paso por Ventaneando y otros espacios de entretenimiento, Gómez Mont se caracterizó por llevar el cabello oscuro, maquillaje definido y peinados que seguían las tendencias de cada temporada.

Conforme avanzó su carrera, también transformó su estilo. Experimentó con diferentes tonalidades de cabello y llegó a apostar por el rubio, aunque posteriormente regresó a los tonos oscuros.

Sus últimas fotografías públicas antes de 2021 mostraban una imagen asociada con la moda, los viajes y los eventos sociales.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La Fiscalía General de la República confirmó que Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, como resultado de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La dependencia señaló que existe una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Su nombre también ha estado relacionado con investigaciones por presuntas operaciones financieras ilícitas. La exconductora ha rechazado anteriormente las acusaciones en su contra y conserva su derecho a la presunción de inocencia.

Por ahora, la fotografía de su detención representa su regreso a la mirada pública. Lo que no puede establecerse a partir de esa imagen es que haya decidido modificar su rostro para ocultar su identidad.

Inés Gómez Mont
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