“Soy como Tom Cruise”: Stephen Kalyn revela cómo graba sus escenas de acción y detalles de Off Campus 2

La segunda temporada de Off Campus, una de las series juveniles de Prime Video, comienza a despertar nuevas expectativas. Stephen Kalyn, quien interpreta a Dean Di Laurentis, reveló durante una entrevista con la revista People que realiza gran parte de sus propias escenas de acción sobre el hielo, además de compartir algunos detalles sobre el trabajo de sus compañeros durante las grabaciones.

El actor habló de su experiencia practicando hockey para la producción y aseguró que, a diferencia de otros integrantes del elenco, se siente especialmente cómodo realizando las secuencias deportivas.

Stephen Kalyn revela cómo graba sus escenas de acción y detalles de la segunda temporada de Off Campus IG: offcampusonprime

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Stephen Kalyn revela que hace sus propias escenas de acción en Off Campus

Durante su conversación con People, Stephen Kalyn comparó en tono de broma sus habilidades sobre el hielo con las de Tom Cruise, conocido por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo.

Soy prácticamente Tom Cruise sobre el hielo, sí. Hago muchas de mis propias escenas de acción. Pero me encanta, es divertido. Stephen Kalyn

Entre las escenas que realiza se encuentran los choques corporales propios del hockey, el manejo del disco con el bastón y las caídas para recuperarlo. Aunque reconoció que no se trata de maniobras demasiado peligrosas, confesó que disfruta ver el resultado final y saber que fue él mismo quien consiguió realizarlas.

Incluso esta temporada, Jalen siempre se acerca patinando y me dice: ‘Oye, Stephen, Stephen, mira esto’. Entonces me muestra algo, como un giro cerrado, y yo le digo: ‘¡Muy bien, Jalen! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Eso estuvo fantástico! Hiciste un gran trabajo’. Stephen Kalyn

Stephen Kalyn revela que hace sus propias escenas de acción en Off Campus: ¿qué hará en la segunda temporada? IG: belmontcameli

¿Stephen Kalyn es el mejor en las escenas de hockey en Off Campus?

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista llegó cuando Kalyn habló de las dificultades de sus compañeros para dominar el patinaje. El actor aseguró que, en comparación con ellos, se siente como Connor McDavid, una de las grandes estrellas del hockey profesional.

Es muy divertido verlos caerse sobre el hielo. Pero lo intentan, de verdad se esfuerzan muchísimo. Stephen Kalyn

También contó que Jalen Thomas Brooks suele acercarse para mostrarle sus avances sobre el hielo, especialmente cuando consigue realizar nuevos movimientos. Kalyn explicó que primero lo felicita con entusiasmo para después bromear sobre su desempeño, aunque reconoció el esfuerzo que todos han dedicado a mejorar sus habilidades.

Esta temporada han estado haciendo muchas más de sus propias escenas de hockey, lo cual es muy emocionante. Stephen Kalyn

¿Stephen Kalyn es el mejor en las escenas de hockey en Off Campus? IG: belmontcameli

Allie y Dean: ¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus según los libros?

La segunda temporada de Off Campus estará inspirada en The Score, el tercer libro de la exitosa saga romántica de Elle Kennedy, y explorará la relación entre Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla).

De acuerdo con la novela, Allie atraviesa un momento complicado después de terminar una relación de varios años, mientras intenta descubrir qué quiere hacer con su futuro profesional al acercarse su graduación. En medio de esta incertidumbre, comienza a involucrarse sentimentalmente con Dean, uno de los jugadores de hockey más populares de la Universidad Briar.

Allie y Dean: ¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus según los libros? IG: @mika.abdalla

Aunque inicialmente ambos consideran que su relación será algo pasajero, la atracción comienza a convertirse en sentimientos más profundos. Sin embargo, Dean, conocido por evitar los compromisos amorosos, tendrá que enfrentarse a nuevas emociones y situaciones personales que pondrán a prueba su manera de entender el amor. Para la serie, adaptaron el inicio de su relación para aparecer en la primera temporada como forma de introducción a la segunda.

La segunda temporada también promete explorar una faceta más vulnerable del personaje de Stephen Kalyn, mientras Allie intenta encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y su vida sentimental. A diferencia del orden original de los libros, Prime Video decidió adelantar esta historia, dejando para otra entrega el romance entre John Logan y Grace Ivers, protagonistas de la segunda novela, The Mistake.

Allie y Dean: ¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus según los libros? IG: @mika.abdalla

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Off Campus?

La segunda temporada de Off Campus se estrenaría en 2027 en Prime Video, aunque todavía no tiene una fecha oficial confirmada. Las grabaciones de los nuevos episodios concluyeron en septiembre de 2026, por lo que la producción se encuentra cada vez más cerca de su regreso.