Harry Potter, la serie: estreno, polémica, trailer, personajes y de qué tratará la primera temporada

El universo de Harry Potter está listo para conquistar a una nueva generación. HBO prepara una ambiciosa adaptación televisiva de la saga literaria de J. K. Rowling, que volverá a contar la historia del niño que descubre que es mago y comienza su formación en Hogwarts.

A diferencia de las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, esta producción contará con un elenco completamente nuevo y dedicará una temporada a cada uno de los siete libros originales, con la intención de profundizar en personajes y acontecimientos que no tuvieron tanto espacio en el cine.

Harry Potter, la serie: estreno, elenco completo, personajes y de qué tratará la primera temporada IG: @hbomaxlat

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¿De qué tratará la primera temporada de Harry Potter?

La historia comenzará cuando Harry Potter, un niño huérfano que vive con sus tíos, los Dursley, descubre en su cumpleaños número 11 que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Su llegada a la escuela cambiará por completo su vida. Allí conocerá a Ron Weasley y Hermione Granger, quienes se convertirán en sus mejores amigos, mientras comienza a descubrir la verdad sobre sus padres y su misteriosa conexión con Lord Voldemort.

La primera temporada adaptará los acontecimientos de Harry Potter y la piedra filosofal, publicado originalmente en 1997. La historia incluirá el descubrimiento del mundo mágico, la llegada a Hogwarts, las clases de hechicería y el misterio que rodea a la piedra filosofal. HBO ha señalado que busca una adaptación fiel a los libros, lo que permitirá explorar con mayor profundidad el universo creado por Rowling

Harry Potter, la serie: estreno, elenco completo, personajes y de qué tratará la primera temporada IG: @hbomaxlat

Elenco de Harry Potter 2026: quién es quién en la nueva serie

La primera entrega llevará por título Harry Potter y la piedra filosofal, contará con ocho episodios y estará encabezada por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout.

Dominic McLaughlin — Harry Potter

El protagonista de la historia. Un niño que descubre su identidad como mago y su conexión con uno de los villanos más temidos del mundo mágico. El personaje fue interpretado originalmente por Daniel Radcliffe.

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Arabella Stanton — Hermione Granger

Una estudiante brillante, disciplinada y apasionada por los libros, que se convertirá en una de las mejores amigas de Harry, sin duda, uno de los personajes más icónicos de la saga original, donde la interpretó Emma Watson en las películas.

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Alastair Stout — Ron Weasley

Proveniente de una numerosa familia de magos, Ron será el primer gran amigo de Harry en Hogwarts. En la saga cinematográfica fue interpretado por Rupert Grint, quién le inyectó el innegable carisma del personaje.

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John Lithgow — Albus Dumbledore

El director de Hogwarts y una de las figuras más poderosas y respetadas del mundo mágico. En las películas hubieron dos actores detrás del papel, siendo que Richard Harris falleció en 2002, por lo que a partir de la tercer película entró Michael Gambon en su lugar.

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Paapa Essiedu — Severus Snape

El enigmático profesor de Pociones, cuya relación con Harry estará marcada por la tensión y los secretos. El fallecido Alan Rickman dio vida al personaje en el cine.

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Nick Frost — Rubeus Hagrid

El guardabosques de Hogwarts, encargado de introducir a Harry en el mundo de la magia. Sin duda, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

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Janet McTeer — Minerva McGonagall

La estricta pero justa profesora de Transformaciones y jefa de la casa Gryffindor. Un personaje que a través de la magistral interpretación de Maggie Smith, permanece como uno de los más memorables de la historia.

Elenco de Harry Potter 2026: quién es quién en la nueva serie IG: @hbomaxlat

¿La serie de Harry Potter será igual que las películas?

Aunque contará la misma historia, la nueva serie no será una reproducción exacta de las películas estrenadas entre 2001 y 2011. La serie será una adaptación fiel a las novelas originales, con una estructura que permitirá dedicar una temporada completa a cada libro.

Esto abre la posibilidad de desarrollar con mayor detalle las relaciones entre los personajes, la vida cotidiana en Hogwarts y las tramas que fueron simplificadas o eliminadas en el cine. El proyecto está encabezado por Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirigirá varios episodios. J. K. Rowling también participa como productora ejecutiva.

La polémica y el bullying digital que ha recibido el elenco de Harry Potter

La nueva adaptación también ha enfrentado controversias desde el anuncio de su reparto, particularmente por la elección de Paapa Essiedu para interpretar a Severus Snape, personaje que Alan Rickman hizo célebre en las películas.

El actor británico denunció haber recibido comentarios racistas y amenazas de muerte en redes sociales después de confirmarse su participación. En una entrevista con The Times, explicó que algunos mensajes incluso amenazaban con acudir a su domicilio.

Ante la situación, Casey Bloys, directivo de HBO, confirmó que la producción cuenta con un equipo de seguridad y medidas de preparación para ayudar a los actores a enfrentar el acoso digital y la exposición pública que acompaña a una franquicia de esta magnitud.

Daniel Radcliffe pidió públicamente que los medios evitaran comparar constantemente a los nuevos protagonistas con él, Emma Watson y Rupert Grint, para permitirles construir sus propias interpretaciones.

Daniel Radcliffe habla de la polémica y el bullying digital que ha recibido el elenco de la serie de Harry Potter Murray Close/Getty Images

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

La primera temporada tiene previsto estrenarse el 25 de diciembre de 2026, durante la temporada navideña. La producción contará con ocho episodios. El anuncio oficial de HBO sitúa el lanzamiento en Navidad de 2026, aunque conviene distinguir la fecha de estreno de los posibles horarios de disponibilidad en cada país.