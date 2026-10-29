Cierran la investigación por la muerte de Hayden Panettiere: así determinaron la causa

La investigación policial por la muerte de Hayden Panettiere llegó a su fin. La policía de Greenville, Carolina del Sur, confirmó el miércoles 28 de octubre que concluyó las pesquisas sobre el fallecimiento de la actriz, ocurrido el pasado 16 de agosto, y determinó que se trató de una muerte accidental.

La protagonista de Heroes y Nashville tenía 36 años. Aunque la oficina forense del condado de Greenville había establecido previamente la causa y la manera de su muerte, la investigación policial continuaba abierta para esclarecer las circunstancias del caso.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

De acuerdo con el informe de la oficina forense del condado de Greenville, la muerte de Hayden se debió a los efectos tóxicos de una combinación de sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El documento determinó que la muerte fue accidental y señaló que la autopsia no encontró traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento.

La actriz fue encontrada inconsciente en un apartamento de Greenville el 16 de agosto. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un reporte de paro cardíaco, pero no lograron reanimarla.

La policía confirma el cierre de las pesquisas

El Departamento de Policía de Greenville informó que, a partir de la determinación del médico forense y los resultados de su propia investigación, concluyó que la muerte de Panettiere fue accidental.

Con este anuncio, las autoridades locales dieron por terminada su investigación y no presentaron cargos relacionados con el caso.

Sin embargo, el cierre de las pesquisas policiales no necesariamente significa que todas las indagatorias hayan concluido. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) había prestado asistencia en la investigación, y hasta el momento no se ha confirmado públicamente si mantiene una pesquisa independiente activa.

Hayden Pannettiere ya había hablado sobre los problemas que tuvo al crecer frente a las cámaras. Getty Images

Una actriz que habló abiertamente de sus dificultades personales

A lo largo de su vida, Panettiere habló públicamente sobre sus problemas de adicción y los desafíos emocionales que enfrentó durante su carrera. En sus memorias, publicadas en 2026, también abordó episodios difíciles de su vida personal y el impacto de alcanzar la fama desde una edad temprana.

La actriz se convirtió en una figura reconocida por sus papeles en Heroes y Nashville, además de participar en películas como Remember the Titans y en la franquicia Scream.

Su fallecimiento conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. Ahora, con el cierre de la investigación policial local, las autoridades han establecido oficialmente que su muerte fue accidental, mientras permanece sin aclararse si existe alguna indagatoria federal en curso.

