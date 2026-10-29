Gran Premio de México 2026: todo lo que no te puedes perder de la Fórmula 1 en CDMX

El Gran Premio de México 2026 está de regreso, por lo que nos espera un fin de semana emocionante y de mucha adrenalina. Así que vete preparando para disfrutar de la velocidad, la música, la gastronomía y de todas las experiencias que acompañan a la Fórmula 1.

Este fin de semana la capital será el anfitrión del Gran Premio de México 2026, en un punto de encuentro donde el deporte y el entretenimiento conviven dentro y fuera de la pista. Si estás planeando tu fin de semana, aquí encontrarás dónde será la carrera, cuáles son los horarios y qué experiencias vale la pena tener en el radar.

¿Dónde y cuándo será el Gran Premio de México 2026?

Se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

En estos tres días, el circuito recibirá a los pilotos y escuderías de la Fórmula 1 para las sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal, programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Debes saber que este espacio es uno de los más reconocibles e importantes de nuestro país, pues sus gradas rodean una de las secciones más espectaculares del trazado; además, su ambiente y la cercanía con los aficionados han convertido este punto en una de las imágenes más representativas del Gran Premio mexicano.

¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de México 2026?

La actividad de Fórmula 1 se desarrollará durante tres días. Estos son los horarios principales, en tiempo de la Ciudad de México.

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 12:30 horas.

Práctica libre 2: 16:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 11:30 horas.

Clasificación: 15:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

Desfile de pilotos: 12:00 horas.

Carrera del Gran Premio de México:

Importante: la competencia principal está programada a 71 vueltas en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, que tiene una longitud de 4.304 kilómetros. Y recuerda que los horarios están sujetos a posibles modificaciones por parte de los organizadores.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1?

El Autódromo se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la Ciudad de México.

Te recomendamos llegar con anticipación y consultar los avisos oficiales de movilidad, debido a posibles cierres viales durante el Gran Premio de México 2026. Busca alternativas de transporte y de estacionamientos públicos.

¿Qué hacer durante el Gran Premio de México 2026?

Vivir la Fórmula 1 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez

Sin duda, la experiencia principal es presenciar la actividad del circuito y, obvio, ver a Checo Pérez en acción, además de tus pilotos favoritos. Estarán haciendo prácticas; verás la clasificación y la carrera.

Así que revisa previamente los accesos, las zonas correspondientes a cada boleto y todas las actividades complementarias para no perderte de nada.

Disfrutar de Parcels en una experiencia musical en Soho House

Después de ir Autódromo, tenemos un plan increíble para ti pensado en que la música también es parte de la celebración. El viernes 30 de octubre, Heineken llevará una nueva edición de Afterwork by Heineken a Soho House, con un DJ set de Parcels, la banda australiana que combina música electrónica, funk y disco.

La propuesta busca trasladar la energía del Gran Premio a un ambiente más íntimo, donde la música se convierte en protagonista de una de las experiencias sociales del fin de semana.

El acceso estará sujeto a las condiciones establecidas por los organizadores.

Visitar el F1 Hub de Polanco

Otra de las experiencias para los aficionados es el F1 Hub de Polanco, una tienda temporal dedicada al universo de la Fórmula 1.

Ubicado en avenida Presidente Masaryk 29, el espacio reúne mercancía oficial, accesorios y artículos relacionados con las diferentes escuderías.

La tienda estará abierta del 24 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Además, el sábado 31 de octubre está prevista una aparición especial de Jenson Button, campeón mundial de Fórmula 1, entre las 10:00 y las 10:30 horas. La actividad estará sujeta a las condiciones de acceso y disponibilidad anunciadas por los organizadores.

SPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 29: Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari signs autographs for fans prior to the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring on June 29, 2025 in Spielberg, Austria. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Explorar la gastronomía de la Ciudad de México

Nada como explorar la amplia variedad de experiencias gastronómicas que ofrece la Ciudad de México. Para quienes desean continuar la celebración después de las actividades del circuito, las colonias Polanco, Condesa y Roma Norte tienen grandes propuestas, ¡seguro te encantarán!

Como parte de las actividades anunciadas, del 26 de octubre al 1 de noviembre, Heineken ofrecerá degustaciones de su alternativa sin alcohol, Heineken 0.0, en distintos establecimientos de la ciudad. Entre los espacios participantes se encuentran Castizo y Nona, en la Condesa; Camino Real, Villa Rica, Castelani y La Sotomayor, en Polanco; así como Beer Garden, Cantina Riviera del Sur y Barra Lupe, en la Roma Norte.

Disfrutar de Disclosure en el cierre del Gran Premio

El domingo la fiesta no termina, así que si buscas combinar el automovilismo con la música electrónica, Disclosure también forma parte de las experiencias anunciadas para el fin de semana.

El dúo británico ha sido presentado como el acto principal del After Show, con un DJ set previsto en el Estadio GNP Seguros, dentro del complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La presentación ofrecerá una alternativa musical para continuar la celebración del Gran Premio. Antes de asistir, es importante revisar los horarios y las condiciones de acceso correspondientes.

Descubrir las experiencias dentro del Autódromo

Más allá de las actividades deportivas, el recinto contará con espacios de convivencia para los asistentes. Entre ellos estarán los Beer Gardens de Heineken, con distintas opciones de su portafolio para consumidores adultos, incluida Heineken 0.0. También habrá puntos de hidratación distribuidos en el recinto, una opción importante para quienes pasarán varias horas recorriendo las instalaciones.

La disponibilidad de servicios y experiencias puede variar según la zona del Autódromo, por lo que conviene consultar el mapa oficial del evento.