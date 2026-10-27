Balón de Oro 2026: todos los ganadores, Harry Kane, Alexia Putellas y el triunfo de Charlyn Corral

El Balón de Oro 2026 celebró su 70 aniversario reuniendo a las figuras más importantes del fútbol mundial en una ceremonia que reconoció la disciplina, el talento y las trayectorias que marcaron la temporada.

Grandes estrellas del deporte se reunieron en Londres para protagonizar una noche de triunfos, sorpresas y momentos que seguramente pasarán a la historia.

Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro femenino, consolidando su lugar entre las grandes figuras del fútbol internacional, mientras que Harry Kane fue reconocido como el mejor futbolista del mundo.

Pero uno de los momentos más especiales para México fue cuando Charlyn Corral se convirtió en la primera mexicana en recibir el Trofeo Gerd Müller femenino, distintivo que la posiciona entre las mejores goleadoras del mundo.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

Harry Kane y Alexia Putellas fueron los grandes ganadores del Balón de Oro 2026, celebrado este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Inglaterra.

La futbolista española sumó el tercer Balón de Oro femenino de su carrera, después de sus tres victorias en 2021 y 2022, mientras que el delantero del Bayern Múnich conquistó el máximo reconocimiento masculino y se impuso en una categoría que reunió a grandes futbolistas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, confirmando su lugar entre los futbolistas más destacados de su generación.

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Lista completa de ganadores del Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino: Harry Kane

Balón de Oro femenino: Alexia Putellas

Trofeo Gerd Müller masculino: Harry Kane

Trofeo Gerd Müller femenino: Charlyn Corral

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal

Trofeo Kopa femenino: Vicky López

Trofeo Yashin masculino: Unai Simón

Trofeo Yashin femenino: Cata Coll

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente

Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu

Mejor club masculino: Paris Saint-Germain

Mejor club femenino: FC Barcelona

Premio Sócrates: Bukayo Saka

Charlyn Corral hace historia como la mejor goleadora del mundo

Se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir el Trofeo Gerd Müller femenino y lo recibió gracias a su capacidad goleadora.

Durante su etapa en Europa, Charlyn Corral jugó con el Levante y el Atlético de Madrid, además de conquistar el Trofeo Pichichi de la liga española en 2018. Después, en México marcó una etapa profesional muy importante, ya que siguió demostrando su talento dentro de la Liga MX Femenil.

🥹 | Charlyn Corral poniendo a México 🇲🇽 en lo más alto del mundo #BallonDor



📺 Vía: @DAZNWFootball pic.twitter.com/LpfAeGMSrf — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) October 26, 2026

Ahora, este triunfo en el Balón de Londres 2026 representa un momento histórico para el deporte nacional, especialmente para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que sueñan con ser futbolistas de alto rendimiento.

Lamine Yamal y Vicky López: las nuevas generaciones brillan en el Balón de Oro 2026

No podemos olvidar a las nuevas generaciones como Lamine Yamal, quien recibió el Trofeo Kopa masculino, reconocimiento que distingue al mejor futbolista joven del mundo.

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Por su parte, Vicky López, conquistó el Trofeo Kopa femenino, confirmando el protagonismo de una nueva generación de futbolistas españolas.

Ambos reconocimientos construyen la narrativa que los jóvenes están llegando a competir en el más alto nivel y empiezan a contruir su propio legado dentro del deporte.

Scarlett Camberos y Julián Quiñones: México también destacó entre los nominados

Además del histórico reconocimiento de Charlyn Corral, México tuvo presencia en las clasificaciones individuales del Balón de Oro 2026.

Scarlett Camberos, futbolista del América, ocupó el lugar 21 en la clasificación femenina, consolidado su presencia como una de las jugadoras más destacadas del mundo. Además, Julián Quiñones terminó en la posición 28 del ranking masculino.

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Sin duda fue una noche histórica para el fútbol mundial y México, pues los premiados serán una inspiración para los nuevos talentos que buscan abrirse camino en el deporte. Esta noche recordó que detrás de cada premio existe una historia de perseverancia y disciplina.