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Maquillajes de Catrina con flores: ideas elegantes y sofisticadas para el Día de Muertos 2026

Desde delicados diseños florales hasta coronas de flores y maquillajes en tonos intensos, descubre cómo reinventar el tradicional look de Catrina con un toque de elegancia para este Día de Muertos.

Octubre 26, 2026 • 
Tania Franco
Maquillajes de Catrina con flores: ideas elegantes y sofisticadas para el Día de Muertos 2026

Maquillajes de Catrina con flores: ideas elegantes y sofisticadas para el Día de Muertos 2026

Pexels: Gerardo Manzano.

El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México y una oportunidad para rendir homenaje a nuestras tradiciones a través del arte, la moda y la belleza. Entre sus representaciones más reconocidas destaca la Catrina, cuya estética se reinventa cada año con propuestas que combinan creatividad y sofisticación.

Para este 2026, los maquillajes de Catrina con flores son una inspiración para quienes buscan un look elegante, ya sea con diseños minimalistas, aplicaciones florales o accesorios que transforman por completo el resultado.

Maquillaje de Catrina femenino, colorido y con flores: perfecto para el Día de Muertos

Para quienes buscan un look lleno de vida y tradición, este maquillaje de Catrina combina tonos vibrantes como rosa, amarillo y rojo con delicados diseños florales alrededor de los ojos, las mejillas y los labios. La corona de rosas, los detalles de encaje y los accesorios dorados aportan un toque femenino y sofisticado.

La clave está en resaltar la mirada con sombras luminosas y complementar el maquillaje con flores de diferentes tamaños, creando una propuesta alegre, elegante y perfecta para celebrar el Día de Muertos.

Maquillaje de Catrina femenino, colorido y con flores: perfecto para el Día de Muertos

Maquillaje de Catrina femenino: Rosa, azul y amarillo con flores; perfecto para el Día de Muertos

MiniMoy36

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Maquillaje de Catrina moderno para Día de Muertos 2026

Para quienes buscan una versión contemporánea de la tradicional Catrina, este maquillaje combina una base blanca con ojos ahumados en negro, detalles en tonos rojos y pequeños adornos brillantes que aportan un toque sofisticado. Una propuesta moderna y minimalista, ideal para jóvenes desean celebrar el Día de Muertos 2026 con un estilo original y lleno de personalidad.

Maquillaje de Catrina moderno para Día de Muertos 2026

Ideas de maquillaje de Catrina moderno para Día de Muertos 2026

Pexels: Diana Reyes.

Maquillaje de Catrina azul con flores y perlas: una inspiración elegante para Día de Muertos 2026

Para quienes buscan un maquillaje de Catrina sofisticado y original, esta propuesta en tonos azules combina una base blanca con detalles delicados que recrean la forma de una calavera. Las sombras azules intensas, las pestañas voluminosas y los trazos finos alrededor de los labios aportan profundidad y elegancia.

El look se complementa con una espectacular corona de flores azules y blancas, detalles dorados y joyería de perlas. El vestido satinado con mangas voluminosas eleva el conjunto, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes desean una Catrina de inspiración romántica y majestuosa.

Maquillaje de Catrina azul con flores y perlas: una inspiración elegante para Día de Muertos 2026

Maquillaje de Catrina azul con flores y perlas: una inspiración elegante para Día de Muertos 2026

Pexels: Gerardo Manzano.

¿Qué flores utilizar para complementar un maquillaje de Catrina?

El cempasúchil es una de las flores más representativas del Día de Muertos y destaca por su intenso color naranja. Sin embargo, también pueden incorporarse rosas, dalias, claveles o flores artificiales de buena calidad para crear composiciones más elaboradas.

Maquillajes de Catrina con flores: ideas elegantes y sofisticadas para el Día de Muertos 2026

Maquillajes de Catrina con flores: ideas elegantes y sofisticadas para el Día de Muertos 2026

MiniMoy36

Las coronas voluminosas aportan dramatismo, mientras que los arreglos pequeños alrededor de un sombrero o recogido permiten conseguir una apariencia más delicada. Para conseguir un resultado armonioso, conviene elegir una paleta de dos o tres colores y mantener una misma línea estética entre el maquillaje, las flores y el vestuario.

dia de muertos maquillaje Catrinas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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