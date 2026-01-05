Suscríbete
Uñas cortas y con 3 diseños para iniciar el año

Fáciles de llevar y con diseños hermosos que llamarán la atención

Enero 05, 2026 
Tania Franco
Uñas cortas con diseño

Pinterest

Las uñas son el mejor accesorio de una persona, siendo que le un brillo a tu mano e inmediatamente te hace sentir arreglada. Sin embargo, en enero arrancamos el año y regresamos a trabajar, por lo que llevarlas cortas sería la forma más práctica de volver a la oficina luciendo increíble. Te presentamos los mejores diseños para iniciar el 2026 de la mejor manera.

Tonos durazno con estrellas y líneas

Unas uñas muy femeninas que además de ser prácticas, destacan de manera muy sutil por donde sea que vayas.

Uñas cortas

Mármol en tonos olivos

El verde nunca pasa de moda, y menos cuando se trata de la manicura. Con un diseño complejo que sin duda llamará la atención. Inicia el año con unas uñas sofisticadas y con tonalidades elegantes.

Uñas verdes

Pinterest.

Efecto cat eye

Para personalidades extrovertidas y listas para conquistar el 2026. Sin duda es un diseño que necesita mayor dedicación, siendo que es un efecto que con la luz crea un efecto de brillo y profundidad inigualable.

Uñas con efecto Cat Eye

Pinterest.

Estos diseños son para las personalidades destacadas que buscan iniciar el 2026 con mucha personalidad y ganas de destacar. Hacerte las uñas también es una forma de amor propio, regalándote al menos una hora dedicada para ti.

Uñas nude
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
