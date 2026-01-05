Uñas cortas y con 3 diseños para iniciar el año

Las uñas son el mejor accesorio de una persona, siendo que le un brillo a tu mano e inmediatamente te hace sentir arreglada. Sin embargo, en enero arrancamos el año y regresamos a trabajar, por lo que llevarlas cortas sería la forma más práctica de volver a la oficina luciendo increíble. Te presentamos los mejores diseños para iniciar el 2026 de la mejor manera.

Tonos durazno con estrellas y líneas

Unas uñas muy femeninas que además de ser prácticas, destacan de manera muy sutil por donde sea que vayas.

Mármol en tonos olivos

El verde nunca pasa de moda, y menos cuando se trata de la manicura. Con un diseño complejo que sin duda llamará la atención. Inicia el año con unas uñas sofisticadas y con tonalidades elegantes.

Efecto cat eye

Para personalidades extrovertidas y listas para conquistar el 2026. Sin duda es un diseño que necesita mayor dedicación, siendo que es un efecto que con la luz crea un efecto de brillo y profundidad inigualable.

Estos diseños son para las personalidades destacadas que buscan iniciar el 2026 con mucha personalidad y ganas de destacar. Hacerte las uñas también es una forma de amor propio, regalándote al menos una hora dedicada para ti.