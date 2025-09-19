Suscríbete
Uñas color salmón: el nuevo nude que favorece a todas

Más versátiles que el beige clásico y más frescas que un coral intenso, así es el tono que arrasa en manicuras este otoño-invierno.

September 19, 2025 • 
Tania Franco
Uñas tono salmón

El nude se ha convertido en el gran aliado de la manicura moderna porque combina con absolutamente todo y aporta un toque elegante y discreto sin esfuerzo. Esta temporada, sin embargo, el clásico beige evoluciona hacia el tono salmón, un color que conserva la neutralidad del nude pero suma calidez y luminosidad. Este giro le da a las uñas un efecto rejuvenecedor y fotogénico, ideal para quienes buscan una apariencia pulida pero con un toque más fresco y actual.

Uñas Salmón

Pieles claras

En pieles claras funciona a la perfección en versiones lechosas o pastel. Para lucirlo de manera favorecedora, lo importante es jugar con matices y acabados según el tono de piel y el estilo personal.

Pieles morenas

En pieles morenas o bronceadas resalta en tonos más intensos. El acabado brillante es ideal para un look clásico, mientras que el glaseado o con pequeños detalles dorados eleva cualquier outfit y lo hace perfecto para eventos especiales. Además, se adapta a todas las formas de uña, desde cortas y cuadradas hasta largas y almendradas, convirtiéndose en el comodín perfecto para cualquier ocasión.

Uñas salmón

Bohdan Bevz/Getty Images

El auge de esta manicura salmón se refleja en pasarelas, redes sociales y salones de belleza de todo el mundo, donde cada vez más profesionales la recomiendan como alternativa al nude tradicional. Más que una moda pasajera, es un estilo versátil y atemporal que democratiza el glamour y lo hace accesible en el día a día. Así, el salmón no solo se posiciona como tendencia, sino como el nuevo lenguaje del cuidado de manos elegante y contemporáneo.

Uñas nude
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
