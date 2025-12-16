Descubre qué es el patrón “Christmas Tree” y cómo prevenirlo

El cierre de año trae consigo celebraciones, compromisos familiares, cargas laborales y cambios en la rutina que pueden elevar significativamente los niveles de estrés. De acuerdo con el especialista en salud capilar Dr. Enrique Orozco, este aumento estacional del estrés puede intensificar la caída de cabello y revelar patrones específicos de adelgazamiento, entre ellos el conocido patrón “Christmas Tree o Árbol de Navidad”.

El Dr. Orozco explica que el incremento de pacientes con caída de cabello durante diciembre y enero es un fenómeno común en la práctica clínica. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Estrés emocional y físico: acelera el ciclo de recambio capilar, favoreciendo el efluvio telógeno.

Cambios en la alimentación: mayor consumo de carbohidratos simples y menor ingesta de nutrientes esenciales como hierro, zinc y proteínas.

Alteraciones del sueño: desajustes en horarios que afectan la regeneración celular.

Procedimientos estéticos agresivos: uso excesivo de calor, tintes o peinados tensos durante las festividades.

Factores hormonales y tiroides desregulada: que suelen manifestarse con mayor notoriedad cuando el cabello ya se encuentra debilitado.



El patrón conocido como “Christmas Tree o “Árbol de Navidad” es una forma característica de adelgazamiento capilar que se observa principalmente en mujeres. Según el Dr. Orozco, este patrón se identifica por una línea central de la raya que se ensancha progresivamente hacia la parte frontal, generando una figura triangular que recuerda la silueta de un árbol navideño.

Este tipo de caída suele asociarse con, alopecia androgénica femenina, efluvio telógeno prolongado y desequilibrios hormonales o deficiencias nutricionales

“Cuando el folículo ya está sensibilizado por genética o por deficiencias nutricionales, el estrés decembrino funciona como un detonante más. El resultado es una pérdida de densidad muy notoria en la zona frontal”, señala el Dr. Orozco.

Durante diciembre, es aconsejable reforzar la hidratación del cabello, mantener una rutina de cuidado equilibrada y protegerlo de los factores ambientales y térmicos para preservar su salud y vitalidad.

Y para reducir el impacto de la temporada sobre la salud capilar, se aconseja, una dieta equilibrada rica en proteínas, hierro y vitaminas del grupo B, establecer rutinas de sueño regulares, gestionar el estrés con actividad física ligera y técnicas de respiración, y lo más importante consultar a un especialista ante una caída excesiva de más de tres semanas.

