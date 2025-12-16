Laura Pausini devela la lista de canciones de su álbum “Yo canto 2"

La reconocida artista italiana Laura Pausini continúa elevando la expectativa en torno a su esperado nuevo álbum Yo Canto 2, al revelar hoy la poderosa selección de canciones que conforman este homenaje a algunos de los compositores más influyentes, representando a cada país que la convirtió en un ícono musical: desde España hasta Argentina, pasando por México, Chile, Colombia y Perú, entre otros.

Tras un año marcado por exitosos adelantos, entre ellos “Turista” (Bad Bunny), “Mi Historia Entre Tus Dedos” (Gianluca Grignani) y “Eso y Más” (Joan Sebastian) junto a Yami Safdie, Pausini presenta ahora las 18 icónicas canciones que integrarán la versión estándar del álbum, cuyo estreno está pautado para el 13 de marzo de 2026 bajo el sello Warner Records / Warner Music.

La nueva producción en español de Pausini incluye grandes temas que marcaron un antes y un después en la historia de la música, reinterpretados con su distintiva fuerza vocal y sensibilidad artística. Entre los temas seleccionados destacan clásicos como “Oye Mi Canto” (Gloria Estefan), “Bachata Rosa” (Juan Luis Guerra), “Hijo de la Luna” (Mecano), “Livin’ la Vida Loca – Spanglish Version” (Ricky Martin), “Antología” (Shakira), “Mariposa Technicolor” (Fito Páez) y “Hasta la Raíz” (Natalia Lafourcade). (Tracklist completo más adelante).

Además, el álbum contará con una versión deluxe que incluirá 21 canciones en total, sumando tres temas adicionales: “No Soy Una Señora” (María José), “Entre Sobras y Sobras Me Faltas” (Antonio Orozco) y “Cuando Nacen Amores (solo version)” (Ricardo Montaner).

Yo Canto 2, en su versión estándar (compuesta por 18 canciones) y deluxe, esta última enriquecida con 3 pistas adicionales, está disponible en preorder desde el 18 de diciembre a medianoche, en los siguientes formatos físicos: CD estándar, CD deluxe (también en edición autografiada), y doble vinilo estándar en color transparente, así como doble vinilo deluxe (en edición limitada autografiada) en color blanco.

Cabe destacar que el 6 de febrero de 2026, Laura lanzará el álbum IO Canto 2, el cual rendirá homenaje a los cantautores, intérpretes y compositores de la historia de la música italiana, con un enfoque más amplio que incluye canciones en otros idiomas que mantienen una conexión especial con Italia, como las de Madonna y Tribalistas.

El lanzamiento de Yo Canto 2 marcará además el inicio de una de las giras más ambiciosas de la artista: el “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, la undécima de su carrera. Por primera vez, Pausini comenzará una gira fuera de Italia, arrancando el 27 de marzo de 2026 en Pamplona, España, con paradas posteriores en Valencia, Madrid, Tenerife y Barcelona.

La gira continuará por Latinoamérica, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico, para luego llegar a Estados Unidos con fechas en Miami, Orlando, Dallas, Los Ángeles, San José, Chicago, Toronto y Nueva York.

LAURA PAUSINI – Yo Canto 2 Tracklist



Oye Mi Canto con … - Gloria Estefan (Gloria M. Estefan, Jorge Alberto Casas, Clay Ostwald, Richard Duarte Roque) - Cuba/USA - 1989 Hijo de la Luna - Mecano (José María Cano) - España – 1986 Mi Historia Entre Tus Dedos - Gianluca Grignani (Gianluca Grignani, Massimo Luca, Ignacio Diaz Ballesteros) - Italia 1995 Hasta la Raíz - Natalia Lafourcade (Leonel Garcia Nunez de Caceres, Maria Natalia Lafourcade Silva) - México – 2015 Bachata Rosa - Juan Luis Guerra (Juan Luis Guerra) - Santo Domingo - 1990 Gracias a la Vida con… - Violeta Parra (Violeta Parra Sandoval) - Chile - 1966 Mariposa Tecknicolor - Fito Paez (Rodolfo Paez) - Argentina - 1994 Pausa con… - Izal (Mikel Izal Luzuriaga) - España - 2018

Antología - Shakira (Luis Fernando Ochoa, Shakira Mebarak) - Colombia - 1995 ¿Porque Te Vas? - Jeanette (Jose Luis Perales Morillas) - España - 1974 Cuando Nadie Me Ve - Alejandro Sanz (Alejandro Sanchez Pizarro) - España – 2000 Eso y Más con - Yamie Sadfie (Joan Sebastian) - México – 2006 Hoy - Gian Marco (Gian Marco J Zignago Alcover) - Peru – 2003 El Talismán - Rosana (Rosana Arbelo Gopar) - España - 1996 Turista - Bad Bunny (Benito Antonio Martinez Ocasio, Roberto Jose Jr Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Scott H Dittrich, Jonathan Asperil) - Puerto Rico - 2025 Livin’ la Vida Loca (Spanglish Version) - Ricky Martin (Desmond Child, Robi Rosa, Luis Gomez Escolar Roldan) - Puerto Rico – 1999 Cuando Nacen Amores con… - Ricardo Montaner (Franco Ciani, Adelio Cogliati, Piero Cassano, Ricardo Montaner) - Venezuela - 1992 El Patio - Pablo Lopez (Pablo Jose Lopez Jimenez) - España - 2017

Versión Deluxe - incluirá las 18 canciones mencionadas anteriormente más:

