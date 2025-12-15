Suscríbete
Esto hizo Benny Blanco ante las críticas por su actitud con Selena Gomez

El productor intentó calmar la polémica tras semanas de señalamientos por momentos incómodos en entrevistas junto a su esposa

Diciembre 15, 2025 
Tania Franco
Para calmar las aguas, Benny Blanco reaccionó públicamente luego de que varias entrevistas recientes despertaran inquietud entre los fans de Selena Gomez, quienes comenzaron a cuestionar la dinámica de la pareja tras su boda.

El matrimonio, que inició en septiembre de 2025 con una imagen de felicidad y estabilidad, ha sido objeto de escrutinio en las últimas semanas debido a apariciones públicas donde Selena se ha mostrado visiblemente incómoda, mientras Benny compartía anécdotas íntimas que no parecían coincidir con la reacción de la cantante.

Las declaraciones y actitudes del productor no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron debate en redes sociales, donde seguidores de Selena comenzaron a expresar su preocupación.

¿Cómo reaccionó Benny Blanco ante las acusaciones?

En medio de la conversación digital, Benny Blanco publicó un video de Selena Gomez disfrutando de varias decoraciones navideñas en su hogar. En el clip, la cantante aparece relajada y sonriente, recorriendo los espacios decorados, mientras el productor acompañó la publicación con un breve mensaje: “She’s happy” (“Ella está feliz”).

La publicación llamó la atención de inmediato, ya que llegó después de semanas de comentarios negativos e incluso recopilaciones de videos de los momentos más incómodos y humillantes para la cantante. Para muchos usuarios, el gesto fue visto como un intento calculado de controlar la narrativa más que como una respuesta genuina, reforzando la idea de que el debate sobre la dinámica del matrimonio sigue abierto.

Mientras tanto, ni Selena Gomez ni Benny Blanco han hecho declaraciones directas sobre las críticas. Sin embargo, el episodio confirma que cada movimiento de la pareja continúa bajo la lupa de una audiencia que no ha dejado de analizar sus apariciones públicas y su lenguaje corporal.

