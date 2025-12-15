Hallan muerto a Rob Reiner y a su esposa; detuvieron a su hijo

Rob Reiner de 78 años y Michele Singer de 68 fueron encontrados muertos el domingo por su hija Romy Reiner, quien llamó a los servicios de emergencia. Daily Mail sostiene que la pareja habría perdido la vida como consecuencia de un ataque con arma blanca, presuntamente perpetrado tras una discusión familiar.

Los primeros indicios apuntaban a que el actor y la productora habían sido degollados por un familiar. Fuentes señalaron a TMZ y People que el principal sospechoso es su hijo Nick Reiner de 32 años, quien se encuentra bajo custodia para ser interrogado. El hijo de la pareja fue detenido con una fianza de 4 millones de dólares. Nick había hablado en el pasado sobre su lucha contra la adicción a las drogas y periodos de situación de calle.

De acuerdo con TMZ, los cuerpos presentaban heridas compatibles con cuchillo, y la agresión habría ocurrido dentro del domicilio. Los Angeles Times reportó, citando a fuentes policiales, que no había señales de entrada forzada en la vivienda, un elemento que reforzó la línea de investigación enfocada en el entorno familiar de las víctimas.