Todo lo que debes saber antes de ir al concierto de Bad Bunny en CDMX

Bad Bunny regresa a la Ciudad de México con uno de los eventos musicales más esperados del año: ocho fechas consecutivas del tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Miles de personas se reunirán en el Estadio GNP Seguros para vivir una auténtica fiesta masiva, por lo que ir preparado puede marcar la diferencia entre una gran experiencia y una noche llena de contratiempos.

Si ya tienes boletos o estás por asistir a alguna de las fechas, estos consejos prácticos te ayudarán a disfrutar el concierto con mayor comodidad, seguridad y sin estrés.

1. No es necesario acampar para ver bien a Bad Bunny

A diferencia de otros shows, el concierto de Benito está diseñado para que desde cualquier zona puedas verlo y sentir la energía del espectáculo. El escenario principal se ubica frente a General A, mientras que La Casita está en General B, lo que permite una experiencia envolvente sin importar tu lugar. Llegar con anticipación es útil, pero acampar no es indispensable.

2. Usa zapatos cómodos

El tour está pensado como una gran celebración colectiva, con baile constante y largas horas de pie, especialmente en zonas generales. Además, al ser temporada de lluvias en CDMX, es mejor priorizar comodidad y seguridad antes que el calzado llamativo. Disfrutarás mucho más bailando que cuidando tus zapatos.

3. No te pases de copas

Aunque el ambiente invita a la fiesta, excederte con el alcohol puede jugar en tu contra. En un estadio grande como el GNP Seguros, beber de más aumenta el riesgo de robos, discusiones, incomodidades con otros asistentes y constantes salidas al baño que podrían hacerte perder tu lugar si estás en general.

4. Vive el concierto más allá del celular

Grabar algunos momentos es parte de la era digital, pero ver todo el show a través de la pantalla puede privarte de la experiencia real. Bailar con tus amigos, cantar a todo pulmón y crear recuerdos auténticos suele ser más valioso que tener el video perfecto que probablemente nunca volverás a ver.

5. Prepárate por si llueve

En la primera fecha del tour, la lluvia sorprendió a varios asistentes que no iban preparados. Considera llevar ropa adecuada o impermeable ligero y, si eres mujer, evita bolsas grandes o estorbosas que dificulten moverte entre la multitud.

6. Ten cuidado con tus pertenencias

La salida del Estadio GNP Seguros suele ser caótica: empujones, aglomeraciones y cansancio general. Es justo en ese momento cuando suelen actuar los carteristas. Lleva lo indispensable, guarda bien tu celular y cartera, y mantente atento especialmente al finalizar el concierto.

7. Planea tu transporte con anticipación

Al terminar el show, las plataformas de transporte suelen saturarse y la espera puede extenderse por horas. Algunas personas optan por pedir apoyo a familiares, pero recuerda que el Metro cierra a las 12:00 a.m.

Si decides ir en coche, una alternativa es rentar cocheras cercanas o utilizar el estacionamiento del Palacio de los Deportes, una opción frecuente entre los asistentes.

Asistir a los conciertos de Bad Bunny en CDMX es una experiencia única que combina música, fiesta y emoción colectiva. Con estos consejos, podrás enfocarte en lo más importante: disfrutar cada canción, tener una baile inolvidable en el tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.