El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en caso de divorcio

Cuando se habla de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, el amor siempre va acompañado de cifras, lujos y rumores que no pasan desapercibidos. En los últimos días, una serie de imágenes y filtraciones han vuelto a encender la conversación sobre uno de los temas más delicados de su matrimonio: el acuerdo prenupcial que firmaron antes de casarse.

Una fortuna que cambia las reglas del juego

Nicola Peltz es hija de Nelson Peltz, multimillonario estadounidense y uno de los inversionistas más poderosos del país. Su patrimonio es tan elevado que, según la prensa internacional, la balanza económica del matrimonio se inclina claramente del lado de los Peltz, incluso por encima del imperio Beckham.

Nicola Peltz.

Mientras que los Beckham siempre imaginaron que las parejas de sus hijos firmarían acuerdos prenupciales para proteger su fortuna, misma a la que probablemente Brooklyn no tiene acceso hoy en día —por la disputa familiar— en este caso fue Brooklyn quien habría firmado un contrato que lo dejaría sin derechos económicos en caso de divorcio.

El lujo que no pasa desapercibido

Las redes hicieron el resto. Nicola y Brooklyn fueron vistos brindando con uno de los vinos más exclusivos del mundo: un Château d’Yquem de 1831, cuyo precio ronda los 86 mil euros por botella. Las imágenes, lejos de ser casuales, fueron interpretadas como una indirecta tan elegante como contundente.

Brooklyn Beckham

¿El mismo hotel que frecuentan el príncipe Harry y Meghan Markle?

El San Ysidro Ranch de Montecito, California, uno de los hoteles más exclusivos de Estados Unidos, con tarifas que oscilan entre 3 mil y 10 mil euros por noche, y conocido por ser uno de los favoritos del príncipe Harry y Meghan Markle. Las comparaciones entre ambas parejas no tardaron en aparecer.

Nicola Peltz.

¿De dónde viene el dinero de Brooklyn Beckham?

La pregunta es inevitable. Aunque Brooklyn Beckham realiza campañas publicitarias y ha lanzado su propia marca de salsas, no es una empresa consolidada al nivel del imperio construido por sus padres. Frente a la fortuna de los Peltz, sus ingresos personales parecen menores, lo que refuerza la lógica detrás del acuerdo prenupcial.

Según reportes de la prensa británica, el contrato habría sido diseñado para proteger exclusivamente el patrimonio de Nicola, dejando claro que el dinero de los Beckham no era un factor relevante en la ecuación.

El rumor de la mesada millonaria de Nicola

A esto se suma una información que ha causado revuelo: la versión de que Nicola Peltz recibiría un millón de dólares mensuales de su padre. Si bien este dato ha sido desmentido por fuentes cercanas y no existe confirmación oficial, el solo rumor ayuda a dimensionar el nivel económico en el que se mueve la heredera.

Brooklyn Beckham parece profundamente enamorado y convencido de que su matrimonio es para siempre. Sin embargo, el acuerdo prenupcial dejaría claro que, en este vínculo, el amor y el dinero juegan en ligas muy distintas. Y aunque hoy brindan con vinos históricos y noches de hotel de cinco cifras, el contrato firmado recuerda que, en caso de divorcio, cada quien saldría exactamente con lo que llevó al matrimonio.