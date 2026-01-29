Suscríbete
El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en caso de divorcio

La fortuna de los Peltz, los rumores sobre el contrato matrimonial y el estilo de vida millonario que vuelve a poner a la pareja en el centro del salseo internacional

Enero 29, 2026 • 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Cuando se habla de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, el amor siempre va acompañado de cifras, lujos y rumores que no pasan desapercibidos. En los últimos días, una serie de imágenes y filtraciones han vuelto a encender la conversación sobre uno de los temas más delicados de su matrimonio: el acuerdo prenupcial que firmaron antes de casarse.

Una fortuna que cambia las reglas del juego

Nicola Peltz es hija de Nelson Peltz, multimillonario estadounidense y uno de los inversionistas más poderosos del país. Su patrimonio es tan elevado que, según la prensa internacional, la balanza económica del matrimonio se inclina claramente del lado de los Peltz, incluso por encima del imperio Beckham.

¿Qué pasaría en caso de divorcio? El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

Nicola Peltz.

Mientras que los Beckham siempre imaginaron que las parejas de sus hijos firmarían acuerdos prenupciales para proteger su fortuna, misma a la que probablemente Brooklyn no tiene acceso hoy en día —por la disputa familiar— en este caso fue Brooklyn quien habría firmado un contrato que lo dejaría sin derechos económicos en caso de divorcio.

El lujo que no pasa desapercibido

Las redes hicieron el resto. Nicola y Brooklyn fueron vistos brindando con uno de los vinos más exclusivos del mundo: un Château d’Yquem de 1831, cuyo precio ronda los 86 mil euros por botella. Las imágenes, lejos de ser casuales, fueron interpretadas como una indirecta tan elegante como contundente.

Nicola y Brooklyn Beckham con uno vino Château d’Yquem de 1831

Brooklyn Beckham

¿El mismo hotel que frecuentan el príncipe Harry y Meghan Markle?

El San Ysidro Ranch de Montecito, California, uno de los hoteles más exclusivos de Estados Unidos, con tarifas que oscilan entre 3 mil y 10 mil euros por noche, y conocido por ser uno de los favoritos del príncipe Harry y Meghan Markle. Las comparaciones entre ambas parejas no tardaron en aparecer.

El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham: qué pasaría en caso de divorcio

Nicola Peltz.

¿De dónde viene el dinero de Brooklyn Beckham?

La pregunta es inevitable. Aunque Brooklyn Beckham realiza campañas publicitarias y ha lanzado su propia marca de salsas, no es una empresa consolidada al nivel del imperio construido por sus padres. Frente a la fortuna de los Peltz, sus ingresos personales parecen menores, lo que refuerza la lógica detrás del acuerdo prenupcial.

Según reportes de la prensa británica, el contrato habría sido diseñado para proteger exclusivamente el patrimonio de Nicola, dejando claro que el dinero de los Beckham no era un factor relevante en la ecuación.

El rumor de la mesada millonaria de Nicola

A esto se suma una información que ha causado revuelo: la versión de que Nicola Peltz recibiría un millón de dólares mensuales de su padre. Si bien este dato ha sido desmentido por fuentes cercanas y no existe confirmación oficial, el solo rumor ayuda a dimensionar el nivel económico en el que se mueve la heredera.

brooklyn-beckham-nicola-peltz-renovacion-de-votos.jpeg

Brooklyn Beckham parece profundamente enamorado y convencido de que su matrimonio es para siempre. Sin embargo, el acuerdo prenupcial dejaría claro que, en este vínculo, el amor y el dinero juegan en ligas muy distintas. Y aunque hoy brindan con vinos históricos y noches de hotel de cinco cifras, el contrato firmado recuerda que, en caso de divorcio, cada quien saldría exactamente con lo que llevó al matrimonio.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
