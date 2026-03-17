Carlos Rivera celebra su cumpleaños 40 con un festejo especial

Carlos Rivera compartió imágenes y videos en redes sociales de la velada que reunió a varias figuras del espectáculo, estuvo marcada por un ambiente íntimo y festivo en el que el intérprete agradeció el cariño recibido en esta nueva etapa de su vida.

Entre las personalidades que asistieron al festejo destacaron la cantante y actriz Anahí, así como la actriz Ana Brenda Contreras y la ex Miss Universo Ximena Navarrete. Los invitados compartieron momentos de convivencia, fotos y mensajes de felicitación para el artista, quien se mostró visiblemente emocionado por celebrar rodeado de amistades tan cercanas. Cabe mencionar que la fiesta fue amenizada por Grupo Pandora.

Durante la celebración en Casa Huamantla no faltaron la música, el brindis y un pastel especial con el que el cantante sopló las velas de sus cuatro décadas. Con 40 años recién cumplidos, Rivera continúa consolidándose como uno de los artistas mexicanos más queridos, con una carrera que abarca la música, el teatro musical y la televisión. Su cumpleaños se convirtió no solo en una celebración personal, sino también en un momento para reconocer la trayectoria y el cariño que ha cautivado ente colegas y seguidores.