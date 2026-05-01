Así fue la histórica visita del Rey Carlos III y Camila a Estado a Estados Unidos

El rey Carlos III y la reina Camila realizaron una visita de Estado a Estados Unidos del 27 al 30 de abril de 2026, en un viaje clave para reforzar la relación histórica entre Reino Unido y EE.UU., en el contexto del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

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La agenda comenzó en Washington D.C., donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la Casa Blanca. El programa oficial incluyó una ceremonia de bienvenida, una reunión privada con el mandatario, un té en el Salón Verde y una cena de Estado, organizada para destacar la alianza estratégica entre ambos países.

Uno de los momentos más relevantes fue el discurso del rey Carlos ante el Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los pocos monarcas británicos en hacerlo. En su intervención, enfatizó valores compartidos como la democracia, la cooperación internacional y la sostenibilidad, en un tono diplomático que buscó fortalecer los lazos bilaterales.

La reina Camila se encontró con Sarah Jessica Parker en la Biblioteca Pública de Nueva York, el encuentro tuvo como objetivo promover la lectura y dar visibilidad a iniciativas literarias. El viaje concluyó con un mensaje oficial de agradecimiento por parte de los monarcas, destacando la calidez del recibimiento estadounidense.