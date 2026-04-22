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El príncipe George se prepara para una etapa decisiva en su vida

El hijo mayor de los príncipes de Gales iniciará su formación académica al ingresar próximamente a un internado

Abril 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
príncipe george

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La decisión fue tomada por el príncipe William y la princesa Kate Middleton, quienes consideraron la tradición educativa de la familia real como las necesidades personales de su hijo. Otros miembros de la realeza han cursado estudios en internados, donde combinan la formación académica con el desarrollo de disciplina, independencia y habilidades sociales.

Se espera que el joven príncipe continúe su educación en una institución de alto prestigio, posiblemente vinculada a la trayectoria educativa de su padre, quien asistió al internado de Eton College.

Además, el príncipe Harry también estudió en dicho colegio, uno de los más prestigiosos del Reino Unido.

Durante generaciones, la familia real ha enviado a sus hijos a internados, como parte del camino a seguir en su formación, además de que consideran que vivir lejos de casa desde joven fomenta disciplina, autonomía y capacidad de adaptación, para alguien que crecerá bajo presión pública. Los internados británicos de prestigio ofrecen programas académicos exigentes, actividades extracurriculares amplias y redes de contacto influyentes.

El internado puede ofrecer más privacidad que la vida diaria fuera de él. Estas instituciones están preparadas para manejar estudiantes de alto perfil y limitar la exposición mediática.

En el caso de la realeza la educación no solo es académica, también incluye normas sociales, liderazgo y convivencia.

Expertos en el tema señalan que este cambio representa un cambio significativo en la vida del heredero, quien a sus 11 años, se prepara gradualmente para asumir responsabilidades públicas en el futuro. Asimismo, subrayan la experiencia en un internado que podría ofrecerle un entorno más estructurado y discreto en comparación con la atención constante de los medios.

Principe George
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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