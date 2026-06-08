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Andrea Legarreta cuenta cómo le confesó a Erik Rubín su nuevo romance

La conductora compartió detalles sobre el inicio de su noviazgo con Luis Carlos Origel tras su divorcio del papá de sus hijas

Junio 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Andrea Legarreta habló de su convivencia actual con Erik Rubín

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Andrea Legarreta habló por primera vez sobre su relación con Luis Carlos Origel, un romance que surgió de una amistad de años. Durante una charla en el pódcast Conquista Tu Mundo, la conductora expresó, “realmente fueron tres años que me tomó, desde la separación hasta que empecé con Luis Carlos, como de verdad aceptar tener algo con alguien”.

Legarreta explicó que conoce a su actual pareja desde hace más de una década, sin embargo, años después surgió la oportunidad de que despertara el romance entre ellos.
Andrea dijo que siempre tuvieron una gran convivencia a pesar de que solo eran amigos. “Siempre nos cayó muy bien, se hizo amigo de la familia de otros amigos que tenemos en común. Nada, nunca hubo coqueteo, a mí me parecía muy guapo, pero la realidad es que no hubo ni un coqueteo ni nada, él es respetuoso, caballero, finísima persona, nunca nada, también tuvo cierta amistad con Erik”.

Andrea dijo que tiempo después cuando comenzaron a salir, tuvo claro que deseaba construir una relación basada en la honestidad y la exclusividad. “No tengo nada con nadie, mucho menos me besuqueo, ni nada de esas cosas, y pensándolo bien no me gustaría que tú sí. Él me dijo: '¿quieres exclusividad?, le dije pues ya no estoy dispusta a quedarme sin decir lo que siento ni lo que quiero,’ si no estás de acuerdo no pasa nada. O sea, aquí no. Si no estás de acuerdo, lo entiendo y te apoyo. Solo te digo que es lo que yo quiero. Y entonces le dije, ‘piénsalo’ y ya me dijo, ‘sí quiero eso’ y desde ahí, como desde octubre, oficialmente lo dijimos en enero, después me pidió que fuera su novia.

Legarreta mencionó cómo le contó a Erik sobre su nueva relación. “Le conté a Erik, porque yo creo que algo se me notaba, todos decían ‘anda con alguien’ y él y yo habíamos quedado en que cuando tuviéramos una relación importante nos lo íbamos a compartir”.

“Me dijo, no sabes el gusto que me da, es un tipazo, yo lo adoro, a mí lo que me preocupaba era que estuviera con alguien que no te valorara, nos dimos un abrazo, fue muy bonito”, contó.

Andrea Legarreta Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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