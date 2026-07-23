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Cynthia Rodríguez deja ver su pancita por primera vez tras anunciar que tendrá una niña con Carlos Rivera

Después de anunciar junto a Carlos Rivera que están en la dulce espera de una niña, Cynthia Rodríguez presumió por primera vez sus baby bump.

Julio 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cynthia Rodríguez deja ver su pancita por primera vez tras anunciar que tendrá una niña con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez deja ver su pancita por primera vez tras anunciar que tendrá una niña con Carlos Rivera

Getty Images

La familia de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sigue creciendo, la pareja ha dado a conocer la noticia de que están esperando a su segundo bebé, una niña a la que ya han puesto el nombre de María.

Luego de confirmar la noticia, la conductora sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez una imagen de su baby bump, y aprovechó el momento para agradecer todos los mensajes de buenos deseos que han recibido desde que dieron a conocer la noticia.

Cynthia Rodríguez presume por primera vez su pancita de embarazada

Desde Marbella, España, Cynthia Rodríguez compartió en sus historias de Instagram dos videos frente al espejo, donde, sonriente, mostró por primera vez su pancita y dejó ver la felicidad que vive durante su embarazo junto a su esposo Carlos Rivera.

En los videos, Cynthia luce un elegante vestido de tirante en tonos lila y rosa con pequeños toques plateados, que deja ver su avanzado embarazo, reflejando también la felicidad que vive mientras se encuentra en la dulce espera junto a Carlos.

Cynthia Rodríguez deja ver su pancita por primera vez tras anunciar que tendrá una niña con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez deja ver su pancita por primera vez tras anunciar que tendrá una niña con Carlos Rivera

Instagram/@cynoficial

La presentadora también aprovechó el momento para compartir mensajes de agradecimiento por los buenos deceso que han recibido desde que compartieron la feliz noticia:

Hola, hola. Oigan, gracias, gracias, gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy ilusionados, muy felices, muy emocionados y qué bonito que ya lo pudimos compartir al fin”.

También aseguró que las últimas horas han sido muy felices, y se siente profundamente conmovida por las muestras de cariño de sus seguidores: “Les quiero mandar un beso con todo mi amor. Hoy he estado riéndome, llorando de felicidad y estoy con el corazón así, o sea, lleno, lleno, lleno. Gracias, les mando besos y besos también de María”.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera serán padres de una niña

La noticia la revelaron a través de Instagram con una hermosa publicación el pasado martes 22 de julio, donde se pueden ver las manos de Cinthya, Carlos y su bebé León, sobre una manta de tejido color rosa.

En la foto también se pudo apreciar el nombre de María formando con pétalos, revelando así también el nombre que han elegido para la hermanita de su primogénito, cumpliendo su deseo de ampliar la familia.

Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, dice el pie de foto.

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