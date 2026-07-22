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¿Quién es Ernesto Casillas? El maquillista mexicano responsable de los looks más icónicos de Zendaya

Detrás de los maquillajes más bonitos y emblemáticos de Zendaya en la alfombra roja, se encuentra el talento del maquillista mexicano, Ernesto Casillas.

Julio 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Ernesto Casillas? El maquillista mexicano responsable de los looks más icónicos de Zendaya

¿Quién es Ernesto Casillas? El maquillista mexicano responsable de los looks más icónicos de Zendaya

Getty Images

Zendaya atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias al estreno y la producción de importantes proyectos, entre ellos la tercera temporada de Euphoria, Spider-Man: Brand New Day y La Odisea, por mencionar solo algunos.

Sin embargo, fuera de los sets de filmación, la esposa de Tom Holland también acapara todas las miradas en cada alfombra roja que pisa, pues más allá de sus exclusivos estilismos, su impecable maquillaje se ha convertido en uno de sus sellos de estilo, poniendo bajo los reflectores el talento del maquillista mexicano Ernesto Casillas, el artista detrás de algunos de sus looks más memorables.

Ernesto Casillas: el maquillista mexicano de Zendaya

El nombre de Ernesto Casillas cobró fuerza tras el paso de Zendaya por la alfombra roja de La Odisea en Nueva York, la actriz lució un impecable maquillaje sunkissed que rápidamente se hizo viral en las redes sociales por su aspecto natural y luminoso.

Sin embargo, Casillas no sólo es el estilista de Zendaya, pues ha trabajado con otras importantes celebridades como Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Naomi Campbell, Doja Cat, Zara Larsson o Tyra Banks.

Su impecable trabajo ha generado curiosidad por saber sus raíces y cómo comenzó su exitosa carrera como maquillista profesional en el exclusivo mundo de Hollywood.

Yo crecí soñando que podía lograr grandes cosas porque Hollywood no estaba tan lejos”, relató en el pódcast VogueON de Vogue México y Latinoamérica.

¿Cuál es la historia de éxito de Ernesto Casillas?

Ernesto nació en Los Ángeles en una familia de raíces mexicanas y creció entre ambas culturas, con el español como su primer idioma; sin embargo, antes de triunfar en Hollywood, enfrentó una discapacidad auditiva durante su infancia, una experiencia que fortaleció su determinación para convertirse en uno de los maquillistas más reconocidos de la industria.

Sin embargo, el maquillaje no fue su primera pasión, él soñaba con ser fotógrafo de belleza y ver sus fotografías en las publicaciones más importantes del mundo de la moda y belleza, pero el destino lo llevaría a descubrir su talento para el maquillaje durante sesiones de fotos.

De forma autodidacta, aprendió a través de redes sociales y terminó construyendo una exitosa carrera como maquillista, pese a que inicialmente no imaginaba que pudiera dedicarse profesionalmente a ello.

Por otra parte, ha confesado que la clave de que tantos artistas prefieran el talento latino, radica en la influencia de la cultura.

Los latinos hacemos muy bien el glam, porque crecimos con las novelas y los certámenes de belleza. Tenemos ese toque latino, por eso las clientas nos eligen, pues sabemos cómo dar el toque para que se vean muy bonitas”.

Con su trayectoria, Ernesto Casillas se ha convertido en un referente del talento latino, demostrando que la creatividad y la diversidad mexicanas siguen conquistando la industria del entretenimiento a nivel internacional.

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