Ana Luisa Corrigan: la mujer con la que Logan Lerman llegó al altar en una boda de ensueño

El pasado mes de junio, Logan Lerman llegó al altar junto al amor de su vida, Ana Luisa Corrigan, en una íntima ceremonia privada donde estuvieron acompañados por amigos cercanos y familiares.

La pareja, que hizo público su romance en 2020 y anunció su compromiso en 2023, finalmente selló una historia de amor marcada por la discreción, la complicidad y el deseo de construir una vida lejos de los reflectores.

Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan comparten las primeras fotos de su boda

Las primeras imágenes de la boda de Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan fueron reveladas por la propia novia, la ceremonia se celebró en Los Ángeles, manteniendo los detalles de su enlace en secreto hasta ahora.

La pareja eligió el jardín de su hogar como escenario para su boda, creando una celebración íntima y elegante para compartir sus votos, las imágenes muestran momentos llenos de amor y complicidad, con el actor luciendo un clásico traje negro y la novia un romántico vestido de novia.

Durante la ceremonia se vivió un emotivo momento lleno de significado, pues Ana Luisa rindió homenaje a su padre fallecido, Edward “EJ” Corrigan, al colocar una fotografía suya en su ramo de novia.

¿Quién es Ana Luisa Corrigan, la esposa de Logan Lerman?

Ana Luisa Corrigan nació en Nueva York en 1994 pero creció en San Diego, y es de raíces mexicanas por parte de su madre, por lo que mantiene vínculos familiares con Tijuana, y un gran amor por la cultura mexicana.

La trayectoria artística de su padre en la compañía de danza Alvin Ailey influyó en Ana Luisa, despertando en ella una sensibilidad creativa que marcaría su camino profesional, pues impulsada por su pasión por el arte, ingresó a la prestigiosa Parsons School of Design, donde estudió diseño de la comunicación.

Aunque inicialmente exploró la pintura al óleo, pronto descubrió que quería encontrar un camino creativo más cercano a la creación manual, y tras graduarse y trabajar con herramientas digitales, se dio cuenta de que quería crear piezas hechas con sus propias manos.

Encontró su verdadera vocación en la cerámica, convirtiéndose en una reconocida artista que crea piezas decorativas, esculturas y objetos de diseño contemporáneo como lámparas, espejos y tapices de pared.

Su padre, Edward Corrigan, falleció en 2014, pero ella suele recordarlo y compartir momentos junto a él en redes sociales.

La historia de amor de Ana Luisa Corrigan y Logan Lerman

Logan y Ana Luisa hicieron público su romance en enero de 2020, cuando ella compartió un mensaje de cumpleaños para el actor en redes sociales. En ese momento mantenían una relación a distancia entre Nueva York y Los Ángeles.

Sin embargo, su relación dio un giro gracias a la pandemia, pues tras una visita de Ana Luisa a Logan en Los Ángeles, terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa juntos.

Desde que hicieron público su romance, han compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, incluyendo sus viajes juntos por distintos destinos, además debutaron oficialmente en una alfombra roja en 2022 y asistieron juntos a la boda de Joey King en Mallorca en 2023.

El 21 de noviembre de 2023, Ana Luisa confirmó una de las noticias más importantes de su historia de amor con Logan: su compromiso, la artista compartió en Instagram una serie de fotografías de ambos, acompañadas de un video de su anillo de compromiso y la divertida frase: “Esa es la señora Logie para ti”.

Lerman respondió con un romántico mensaje en los comentarios: “Te quiero, cariño”.