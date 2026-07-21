Gilda Mercado, la actriz mexicana que conquista Nueva York

Originaria de la Ciudad de México, hoy forma parte del elenco de Romeo & Juliet en Shakespeare in the Park, una de las producciones teatrales más emblemáticas de Nueva York, presentada por The Public Theater en el histórico Delacorte Theater de Central Park.

Formada en el Stella Adler Studio of Acting y el Royal Conservatoire of Scotland, la intérprete ha construido una sólida carrera entre México, Estados Unidos y Reino Unido, participando en montajes como Macbeth y The Comedy of Errors, además de escribir y protagonizar el unipersonal Ella y Yo, seleccionado en festivales internacionales. En cine también ha destacado con proyectos como Elevados, junto a Tenoch Huerta y Cassandra Ciangherotti, Center of the Echo y Salt the Fields.

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En entrevista, Mercado recordó que su pasión por la actuación nació desde la infancia gracias a las tardes de cine que compartía con su familia.

“Siempre quise ser actriz. Mi mamá y yo veíamos películas todos los fines de semana y ahí nació mi amor por la actuación. Para mí era un sueño que parecía imposible porque crecí en una familia de contadores y no tenía ningún referente artístico”, contó.

Aunque estudió Comunicación con especialización en Producción, nunca dejó de pensar en perseguir su verdadero sueño. Tras graduarse, audicionó para escuelas de actuación, fue aceptada y comenzó un camino que la llevó primero a Nueva York y posteriormente a Escocia, donde cursó una maestría enfocada en teatro clásico, una disciplina que asegura la apasiona profundamente.

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“La mayor lección que he aprendido es que esta carrera requiere muchísima paciencia. Las semillas primero se siembran, después crecen y eventualmente dan frutos. Tal vez no en el momento que uno espera, pero llegan”, afirmó.

Los retos de triunfar como inmigrante

Desarrollar una carrera artística fuera de México no ha sido sencillo. La actriz reconoce que, además de la competencia propia de la profesión, enfrentó obstáculos por su condición de inmigrante.

“Cuando llegué a Estados Unidos todavía había muchas barreras respecto a la diversidad de acentos. Incluso tomé clases para modificar mi pronunciación y adquirir el acento estadounidense. También tuve que empezar desde cero, entender cómo funcionaba la industria, construir una comunidad y tocar muchas puertas”, explicó.

A pesar de las dificultades, Gilda considera que cada desafío fortaleció su preparación y su determinación.

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Un sueño cumplido en Central Park

De todos los proyectos que ha realizado, Romeo & Juliet ocupa un lugar muy especial.

“Es un sueño hecho realidad. Recuerdo que la primera vez que visité Nueva York todos me decían que tenía que vivir la experiencia de Shakespeare in the Park. Fui como espectadora y pensé: ‘Yo quiero estar ahí’. Ya sabía que quería dedicarme al teatro clásico y hoy poder formar parte de esa producción es una de las experiencias más importantes de mi carrera”, compartió.

El talento también se entrena

Durante su formación en el extranjero, Mercado descubrió que el talento, por sí solo, no garantiza el éxito.

“Sí creo en el talento, pero necesita disciplina. Habrá días en los que no tendrás ganas de actuar, pero es importante seguir practicando. La actuación requiere intuición, pero también metas y mucha constancia. Hay que ejercitar ese músculo todos los días”, señaló.

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Un mensaje para quienes sueñan en grande

Finalmente, la actriz envió un mensaje a los jóvenes mexicanos que desean construir una carrera fuera del país.

“Lo más importante es creer en uno mismo. Habrá muchas personas que no te tomen en serio y para conseguir un ‘sí’ primero tendrás que escuchar millones de ‘no’. Eso no debe desanimarte; al contrario, significa que estás cada vez más cerca de esa oportunidad. Hay que avanzar paso a paso y rodearse de una comunidad que te apoye.”

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Hoy, Gilda Mercado demuestra que los sueños pueden cruzar fronteras cuando se combinan con preparación, perseverancia y una confianza inquebrantable en el propio talento. Su historia es un ejemplo de cómo una pasión nacida frente a la pantalla de un cine familiar puede terminar brillando sobre uno de los escenarios más importantes del teatro mundial, en el corazón de Central Park.