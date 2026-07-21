¡La Odisea rompe el récord! Esto generaron las películas más taquilleras de Christopher Nolan

Christopher Nolan se ha consolidado como uno de los directores más exitosos de Hollywood, tanto por el reconocimiento de la crítica como por su impacto en taquilla. Con el estreno de La Odisea, el cineasta volvió a romper récords al conseguir el mejor debut mundial de toda su carrera, con 264.1 millones de dólares durante su primer fin de semana.

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Sus estrenos más exitosos

La Odisea - $264M ⁠

$264M ⁠ Batman: el caballero de la noche asciende - $249M ⁠

$249M ⁠ Batman: el caballero de la noche - $198M ⁠

$198M ⁠ Oppenheimer - $180M⁠

Con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y Mia Goth, era evidente que La Odisea sería una de las producciones más ambiciosas de Christopher Nolan.

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A ello se sumó un rodaje en múltiples países, la construcción de escenarios a gran escala y el hecho de convertirse en la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX, una tecnología desarrollada específicamente para este proyecto. Todo ello elevó su presupuesto hasta los 250 millones de dólares, convirtiéndola en la película más cara de la carrera del cineasta.