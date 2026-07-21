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¡La Odisea rompe el récord! Esto generaron las películas más taquilleras de Christopher Nolan

La nueva cinta protagonizada por Matt Damon consiguió el mejor estreno mundial en la carrera del director. Ahora, repasamos cuánto han recaudado sus mayores éxitos en la historia del cine.

Julio 21, 2026 • 
Tania Franco
¡La Odisea rompe el récord! Esto generaron las películas más taquilleras de Christopher Nolan

IG: The Odyssey Movie - Getty Images.

Christopher Nolan se ha consolidado como uno de los directores más exitosos de Hollywood, tanto por el reconocimiento de la crítica como por su impacto en taquilla. Con el estreno de La Odisea, el cineasta volvió a romper récords al conseguir el mejor debut mundial de toda su carrera, con 264.1 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Tom Holland revela cómo Christopher Nolan sorprendió a Zendaya con un papel clave en La Odisea

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Sus estrenos más exitosos

  • La Odisea - $264M ⁠
  • Batman: el caballero de la noche asciende - $249M ⁠
  • Batman: el caballero de la noche - $198M ⁠
  • Oppenheimer - $180M⁠

Con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y Mia Goth, era evidente que La Odisea sería una de las producciones más ambiciosas de Christopher Nolan.

La única actuación que Christopher Nolan calificó como "perfecta" en La Odisea

Getty Images.

A ello se sumó un rodaje en múltiples países, la construcción de escenarios a gran escala y el hecho de convertirse en la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX, una tecnología desarrollada específicamente para este proyecto. Todo ello elevó su presupuesto hasta los 250 millones de dólares, convirtiéndola en la película más cara de la carrera del cineasta.

Tom Holland Anne Hathaway Charlize Theron Zendaya Lupita Nyong’o La Odisea Christopher Nolan
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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