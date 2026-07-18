De qué murió el hijo mayor de Aylín Mujica; esto de sabe del trágico fallecimiento de Mauro Menéndez

La triste noticia fue confirmada por su padre, el músico cubano Osamu Menéndez, y posteriormente por la empresa donde colabora la actriz. Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte, sin embargo, ha trascendido que el joven se encontraba de viaje en Barbados cuando ocurrió el fallecimiento, pero la familia no ha revelado detalles.

Su madre, Aylín Mujica rompió el silencio horas después y únicamente dijo en un mensaje en redes sociales, “muchas gracias familia, solo puedo decir que estoy devastada”.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Era el hijo mayor de Aylín Mujica y el músico cubano Osamu Menéndez, nació en 1996 y aunque creció rodeado del mundo artístico, decidió construir su propio camino en la industria musical.

Mauro desarrolló una carrera como DJ y productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ. Compartía proyectos musicales en plataformas digitales y redes sociales, donde promocionaba mezclas, presentaciones y producciones propias, consolidando una propuesta enfocada en la música electrónica.