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Barbara Palvin confiesa que no ha disfrutado su embarazo: “A veces me siento culpable”

La modelo habló con honestidad sobre los cambios físicos y emocionales que ha vivido durante la espera de su primera hija junto a Dylan Sprouse.

Julio 17, 2026 • 
Tania Franco
Barbara Palvin confiesa que no ha disfrutado su embarazo: “A veces me siento culpable”

WWD/WWD via Getty Images

Barbara Palvin está viviendo una de las etapas más importantes de su vida, pero asegura que no ha sido como la imaginaba. Durante el primer episodio del podcast Wildmen, conducido por su esposo, Dylan Sprouse, la modelo habló con total sinceridad sobre las dificultades que ha enfrentado durante su embarazo y confesó que, en ocasiones, siente culpa por no disfrutarlo tanto como esperaba.

A veces me siento culpable porque no estoy disfrutando el embarazo tanto como muchas mujeres. Sé que es un regalo.
Barbara Palvin

Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan a su primer bebé juntos

(Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

La modelo, que espera una niña, reveló que los cambios físicos han sido más desafiantes de lo que imaginaba. “Es difícil respirar”, comentó entre risas, asegurando que incluso hablar durante mucho tiempo la deja sin aliento. También explicó que el hambre intensa, el reflujo y las náuseas han regresado en el tercer trimestre, recordándole los primeros meses de gestación.

Es, básicamente, un cuerpo nuevo. Te duele la espalda todo el tiempo, es difícil dormir, tienes hambre y las hormonas están revolucionadas.
Dylan Sprouse

Barbara confesó que el aumento de peso y los cambios en su cuerpo despertaron inseguridades que creía superadas desde sus primeros años como modelo. Recordó que, durante la Semana de la Moda de París, aún no podía revelar su embarazo y ver que su ropa ya no le quedaba como antes la hizo sentir vulnerable.

Sin embargo, destacó que el apoyo de Dylan ha sido clave para atravesar esta etapa y aprender a mirar su cuerpo con mayor compasión.

Barbara Palvin
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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