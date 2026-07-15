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La reacción de Ester Expósito ante el triunfo de España frente a Francia de Kylian Mbappé

Ester Expósito, vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé, reapareció tras la eliminación de Francia ante España y su reacción no pasó desapercibida.

Julio 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
La reacción de Ester Expósito ante el triunfo de España frente a Francia de Kylian Mbappé

La reacción de Ester Expósito ante el triunfo de España frente a Francia de Kylian Mbappé

Getty Images

La victoria de España por 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026 ha colocado nuevamente a Ester Expósito en el centro de la conversación, la actriz española que ha sido vinculada sentimentalmente con el delantero francés, Kylian Mbappé, fue vista pocas horas después del encuentro deportivo y su reacción no pasó desapercibida para la afición de ambas selecciones.

Y es que antes del partido, los fans de la actriz española comenzaron con las especulaciones sobre a quién apoyaría en este encuentro, a España por ser su país de origen, o a Francia, para demostrar su apoyo incondicional a su novio.

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La reacción de Ester Expósito al ser cuestionada por Kylian Mbappé tras eliminación de Francia del Mundial 2026

Luego de que Francia fuera eliminada del Mundial 2026 a mano de España, Ester fue captada en la ciudad de Madrid, mientras salía de su domicilio con un semblante sombrío y bastante serio.

La actriz llevaba una gorra y gafas de sol para cubrir parcialmente su rostro y así evitar dar declaraciones a la prensa, guardando silencio absoluto cuando se le preguntó sobre la eliminación de Francia y sobre el estado emocional por el que estaría pasando Mbappé.

Se dice que Ester evitó asistir al encuentro en Dallas para evitar demostrar su apoyo de manera pública a cualquiera de las selecciones, y así mantener su perfil bajo en medio de la atención que genera en este momento el delantero francés.

Kylian Mbappé reacciona a la eliminación de Francia de la final del Mundial 2026 con fuertes declaraciones

Por otra parte, el que ya ha roto el silencio ha sido Mbappé, quien dio fuertes declaraciones sobre la derrota que sufrió Francia ante España y que los dejó fuera de la final del Mundial 2026.

No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”, disparó con amargura para el canal francés M6.

Mbappé señaló que Francia nunca logró frenar el mediocampo de España: “Siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar”, sentenció el astro francés.

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Ester Expósito Kylian Mbappe
Melisa Velázquez
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