Meghan Markle consigue su primera nominación al Emmy por With Love, Meghan

La esposa del príncipe Harry recibió su primera nominación a los Daytime Emmy Awards 2026 gracias a su serie de Netflix With Love, Meghan, un reconocimiento que marca un nuevo capítulo en su carrera como productora y presentadora.

La Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión anunció que With Love, Meghan competirá en la categoría de Outstanding Lifestyle Program, durante la 53 edición de los Daytime Emmny Awards, que se celebrará el próximo 30 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

La nominación reconoce el trabajo del programa por su propuesta enfocada en el estilo de vida, donde Meghan comparte recetas, consejos de cocina, jardinería, hospitalidad y organización del hogar, además de conversar con invitados famosos.

La serie se estrenó en marzo de 2025, y muestra a Meghan en un formato relajado, preparando alimentos, creando arreglos florales, organizando reuniones y compartiendo ideas para recibir invitados.

A lo largo de sus episodios han participado personalidades como Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France, Roy Choi y Jay Shetty, además de algunas apariciones del príncipe Harry. La producción contó con dos temporadas y un especial navideño.

En la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida, With Love, Meghan competirá con: A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood y The Wizard of Paws.