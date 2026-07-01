La última voluntad de la princesa Diana con sus hijos: el legado que quería dejar a William y Harry

Este 1 de julio, la princesa Diana habría cumplido 65 años. Sin embargo, falleció el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, tras un accidente automovilístico en París que conmocionó al mundo. A casi tres décadas de su muerte, la llamada “Princesa del Pueblo” sigue siendo una de las figuras más queridas de la historia de la realeza británica, no solo por su cercanía con la gente, sino también por los valores que buscó transmitir a sus hijos, los príncipes William y Harry. Entre ellos, destacó un deseo que hoy continúa definiendo gran parte de su legado.

Espero que mis hijos sigan mi ejemplo, que traten de entender las inseguridades, emociones, angustias, sueños y esperanzas de los más necesitados. Princesa Diana

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Desde que eran pequeños, Diana procuró que William y Harry conocieran una realidad distinta a la de los palacios. Los llevó a hospitales, refugios para personas sin hogar, centros de atención para pacientes con VIH y organizaciones benéficas, con la intención de que entendieran las dificultades que enfrentaban millones de personas.

Su objetivo era que crecieran siendo conscientes de que la empatía debía estar por encima de los títulos y los protocolos reales. Tras la muerte de Diana en 1997, tanto el príncipe William como el príncipe Harry han reconocido en diferentes entrevistas que muchas de sus decisiones estuvieron inspiradas por el ejemplo de su madre.

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William ha continuado apoyando iniciativas relacionadas con la salud mental, la lucha contra la falta de vivienda y el bienestar infantil, mientras que Harry ha impulsado proyectos enfocados en veteranos de guerra, salud mental y ayuda humanitaria a través de distintas organizaciones.

Aunque ambos han seguido caminos distintos dentro y fuera de la Familia Real, coinciden en que la compasión y el servicio fueron las mayores lecciones que recibieron de Diana.

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El legado que sigue vigente

A casi tres décadas de su fallecimiento, la figura de Diana de Gales continúa siendo recordada no solo por su elegancia o por haber revolucionado la monarquía, sino por la humanidad con la que decidió vivir.

Su mayor deseo nunca fue que sus hijos fueran simplemente príncipes. Quería que fueran personas capaces de mirar más allá de sus propios privilegios y comprender las inseguridades, emociones, sueños y esperanzas de quienes más necesitan ser escuchados. Ese, quizá, fue el legado más importante que la “Princesa del Pueblo” quiso dejar al mundo.