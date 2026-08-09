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La princesa Leonor sorprende con un nuevo look veraniego; cambia el liso clásico por ondas naturales

Leonor de Borbón volvió a acaparar los reflectores durante la tradicional recepción de verano de la Familia Real española en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al lucir un renovado estilo que rápidamente se convirtió en tema de conversación

Agosto 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La heredera al trono español dejó atrás su característico cabello completamente lacio para apostar por una melena con ondas naturales, volumen y un acabado mucho más fresco. Durante su aparición junto a sus padres y a su hermana, Leonor mostró una imagen más relajada y acorde con la temporada.

Su cabello, con suaves ondas de efecto playero y ligeros reflejos aclarados por el sol, aportó movimiento y un aire juvenil a su imagen, alejándose del peinado liso que había caracterizado la mayoría de su actos oficiales.

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Getty

Además del peinado, la princesa optó por un maquillaje muy natural, con tonos suaves y un acabado luminoso que complementó su nuevo estilo veraniego.

El cambio de look llegó durante las vacaciones estivales de la Familia Real en Mallorca, donde cada año participan en diversos compromisos institucionales. Para la recepción en Marivent, Leonor eligió un conjunto combinado con sandalías doradas, reforzando una imagen mucho más informal que la vista en sus compromisos militares y oficiales.

Princesa Leonor
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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