El origen argentino de Georgina Rodríguez: la historia familiar que pocos conocen

Aunque hoy es reconocida en todo el mundo como modelo, empresaria e influencer, además de ser la pareja de Cristiano Ronaldo, pocos conocen que Georgina Rodríguez tiene profundas raíces argentinas que marcaron el inicio de su historia.

Georgina, a quien sus seres cercanos llaman “Geo”, vivió una infancia marcada por las dificultades económicas y una compleja relación con su padre, circunstancias que han llevado a que muchos especulen que prefiere mantener su historia familiar y la relación con sus padres fuera del foco público.

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¿Quiénes son los padres de Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, hija del argentino Jorge Rodríguez y de la española Ana María Hernández, su nacimiento ocurrió durante una estancia temporal de su familia en el país sudamericano, mientras visitaban a los familiares paternos.

En una entrevista para el medio XL Semanal de la edición de marzo de 2018, Georgina habló por primera vez sobre sus raíces argentinas, así como su infancia en España.

“Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca”.

Sin embargo, y a pesar de toda la atención pública que ha recibido tras convertirse en la pareja de CR7, Georgina ha sido muy reservada con los detalles de su historia familiar, lo que ha causado curiosidad entre sus seguidores.

La complicada relación de Georgina Rodríguez con su padre Jorge Rodríguez

La vida de Jorge Rodríguez estuvo marcada por la polémica, y su pasado salió a la luz en los medios británicos cuando comenzó la mediática relación de Georgina con Cristiano Ronaldo, entonces jugador del Real Madrid.

Para ese entonces, la relación entre la modelo y su padre ya era tensa desde hacía mucho tiempo y la comunicación entre ellos resultaba escasa, debido probablemente a que ella residia en España y su padre en Argentina.

Rodríguez jugó en equipos del futbol regional español antes de alejarse del deporte, y en 2003 fue detenido y condenado a seis años de prisión por narcotráfico, tras cumplir cuatro años en la prisión española, fue extraditado a Argentina, donde sufrió un ictus en 2017 y falleció en 2019 a causa de sus secuelas.

Georgina recibió varios reproches por parte de la famila de su padre, debido a que no lo visitó durante su enfermedad, incluso se hicieron declaraciones como: “Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número”, declaró Jesús Hernández, tío de la influencer, en una entrevista con The Sun.

La relación de Georgina Rodríguez con su madre Ana María Hernández

Mientras que el pasado de su padre es ampliamente conocido, la identidad de la madre de Georgina permanece envuelta en la discreción, ya que se sabe muy poco sobre su vida, aunque muchos aseguran que es para mantener a salvo su identidad.

En un reportaje realizado por el medio, La Otra Crónica, Jesús Hernández, hermano de la madre de Georgina, declaró que tras la fama de su sobrina, su hermana prácticamente desapareció para llevar una vida privada.

“Ésa está más escondida... Ana Mari estuvo en Italia hasta hace poco, porque ahora vive en Gerona, en una casa que le está pagando su hija”. Y añadía: “Es lo que me dicen, porque yo no tengo contacto con ella”.

Sin embargo, Georgina ha revelado a través de sus redes sociales, que mantiene una relación cercana con su madre, a quien admira y adora profundamente:

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto”.

Tras el nacimiento de su hija Alana Martina, Georgina contó con la compañía de su madre y expresó públicamente el cariño que siente por su familia en una emotiva publicación en Instagram.

“Es muy bonito ver a mi madre acunar a Alana Martina junto a su pecho. No cambio esta sensación por nada. Quiero a mis padres, quiero a mi familia”.