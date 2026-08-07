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Revelan nuevos detalles del mensaje con el que Justin Timberlake terminó con Britney Spears

Chris Applebaum, director de “Overprotected (The Darkchild Remix)”, recordó lo que ocurrió dentro del tráiler de Britney Spears tras recibir el mensaje que puso fin a una de las relaciones más famosas de los años 2000.

Agosto 07, 2026 • 
Tania Franco
Revelan nuevos detalles del mensaje con el que Justin Timberlake terminó con Britney Spears

Steve Granitz/WireImage

Más de dos décadas después de la ruptura de Britney Spears y Justin Timberlake, nuevos detalles sobre aquel difícil momento vuelven a salir a la luz. Chris Applebaum, director del videoclip de Overprotected (The Darkchild Remix), recordó recientemente cómo vivió junto a la cantante el instante en que recibió el mensaje que terminó con su relación.

Aunque ya se sabía que Timberlake había terminado con Spears por mensaje de texto durante la grabación del video, Applebaum compartió nuevos detalles durante su participación en el podcast Hyperfixated with Joseph Shepherd, publicado el 5 de agosto de 2026.

Revelan nuevos detalles del mensaje con el que Justin Timberlake terminó con Britney Spears

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

¿Qué pasó con Britney Spears después del mensaje de Justin Timberlake?

Applebaum recordó que se encontraban cerca del final del segundo día de grabación, después de aproximadamente 20 horas de trabajo, cuando Britney dejó de salir de su tráiler. Al ir a buscarla, el coreógrafo Brian Friedman le advirtió que algo grave acababa de suceder.

Al entrar, encontró un ambiente completamente diferente. Fue entonces cuando Britney le mostró la pantalla de su teléfono y el mensaje con el que su entonces novio había terminado la relación. La propia Spears revelaría años después en sus memorias The Woman in Me que el breve texto decía: “Se acabó”.

Le dije: ‘Podrías volver ahí afuera y dar una actuación tan increíble que le demuestres que acaba de arruinar lo mejor que ha tenido en su vida’. Y ella me respondió: ‘Tienes razón. Hagámoslo’.
Chris Applebaum
Revelan nuevos detalles del mensaje con el que Justin Timberlake terminó con Britney Spears

Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Applebaum aseguró que aquella experiencia le permitió presenciar la fortaleza y profesionalismo de Britney en uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

Britney Spears Justin Timberlake
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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