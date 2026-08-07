El video de Blake Lively y Justin Baldoni que volvió clave en su batalla legal: ¿qué ocurrió realmente?

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni tuvo entre sus momentos más comentados la publicación de un video sin editar del rodaje de It Ends With Us, difundido por el equipo legal del actor en enero de 2025 para responder a una de las acusaciones de Lively.

Las imágenes, de aproximadamente 10 minutos, muestran varias tomas de una escena en la que los personajes de ambos actores bailan lentamente. Se trataba de una secuencia que Lively había mencionado al describir una interacción que consideró inapropiada con Baldoni.

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¿Qué muestra el video de Blake Lively y Justin Baldoni?

En el material se observa a ambos actores grabando la escena y conversando entre tomas. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurre cuando hablan sobre el olor de Lively y Baldoni le dice que huele bien, interacción que su defensa utilizó para aportar contexto a lo relatado previamente por la actriz.

Los abogados de Baldoni aseguraron que las imágenes contradecían la versión presentada por Lively y mostraban una interacción profesional durante la filmación de una escena que requería cercanía física.

Sin embargo, el equipo legal de Blake Lively interpretó las mismas imágenes de manera completamente diferente. Sus abogados sostuvieron que el material respaldaba sus acusaciones al mostrar los acercamientos físicos que ella había descrito y afirmaron que algunos de esos movimientos no habían sido previamente acordados.

Blake Lively solicita más de 8 millones de dólares

Aunque Lively y Baldoni finalmente evitaron llegar a juicio y pusieron fin al litigio principal en mayo de 2026, todavía queda pendiente una importante disputa económica. De acuerdo con documentos judiciales reportados por People, Lively solicitó 8,035,040.88 dólares en honorarios y gastos relacionados con su defensa frente a la demanda presentada por Baldoni.

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La cifra está integrada por 7,495,526.87 dólares en honorarios de abogados y 539,514.01 dólares en costos y otros gastos legales.

La petición llegó después de que un juez determinara que Lively tiene derecho a recuperar honorarios legales razonables derivados de esa defensa. Sin embargo, esto no significa que Baldoni ya haya sido condenado a pagar los más de 8 millones de dólares completos, pues la cantidad final todavía debe ser determinada.

El equipo de Baldoni se ha opuesto a la cifra solicitada por la actriz y ha pedido que sea rechazada o reducida, abriendo un último capítulo económico después de una de las batallas legales más mediáticas de Hollywood.