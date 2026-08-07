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¿Quién fue el esposo de Ariana Grande? El misterioso hombre con quien estuvo casada durante casi tres años

Dalton Gomez se mantuvo alejado de los reflectores durante su relación con ella. Conquistó a la cantante, protagonizó una boda secreta y, años después, llegó a un acuerdo millonario tras su divorcio.

Agosto 07, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién fue el esposo de Ariana Grande? El misterioso hombre con quien estuvo casada durante casi tres años

IG: @arianagrande

Antes de su mediática relación con Ethan Slater, Ariana Grande estuvo casada con Dalton Gomez, un hombre prácticamente ajeno al mundo de Hollywood que logró mantener gran parte de su vida privada lejos de las cámaras.

La cantante y el agente inmobiliario comenzaron su relación en 2020, se comprometieron ese mismo año y finalmente se casaron el 15 de mayo de 2021, durante una íntima ceremonia celebrada en la casa de Grande en Montecito, California.

¿Quién es Ethan Slater? La historia detrás de su ruptura con Ariana Grande tras tres años juntos

Getty Images

¿Quién es Dalton Gomez?

A diferencia de Ariana Grande, Dalton Gomez no pertenece a la industria del entretenimiento. Ha desarrollado su carrera en el sector inmobiliario de lujo en California, trabajando con propiedades de alto valor y clientes de alto perfil. Su discreción se convirtió en una característica de su relación. Aunque Ariana compartió ocasionalmente fotografías de ambos, Gomez evitó convertirse en una figura pública y mantuvo una presencia limitada en redes sociales.

La pareja hizo una de sus apariciones más conocidas en 2020, cuando Gomez apareció junto a Grande al final del videoclip de “Stuck with U”, colaboración de la cantante con Justin Bieber.

La boda secreta de Ariana Grande y Dalton Gomez

Después de aproximadamente un año de relación, Ariana y Dalton se casaron en una ceremonia extremadamente privada con menos de 20 invitados. La cantante posteriormente compartió fotografías de su boda, en la que utilizó un vestido de Vera Wang. Durante los siguientes años, la pareja continuó manteniendo su matrimonio lejos de la exposición pública.

Sin embargo, su separación ocurrió en 2023. Ariana solicitó oficialmente el divorcio en septiembre de ese año, citando diferencias irreconciliables, y el divorcio quedó finalizado en marzo de 2024.

¿Quién fue el esposo de Ariana Grande? El misterioso hombre con quien estuvo casada durante casi tres años

IG: @arianagrande

¿Cuánto recibió Dalton Gomez tras divorciarse de Ariana Grande?

Como parte del acuerdo de divorcio, Ariana Grande realizó a su exesposo un pago único de 1.25 millones de dólares, libre de impuestos y sin pensión alimenticia futura. También acordaron otros términos relacionados con su propiedad y gastos legales.

¿Cuánto recibió Dalton Gomez tras divorciarse de Ariana Grande?

Instagram

Tras el divorcio, ambos continuaron sus vidas por separado y él permaneció fiel al bajo perfil que mantuvo incluso mientras estuvo casado con una de las cantantes más famosas del mundo. Su historia con Ariana Grande fue un matrimonio discreto que comenzó durante la pandemia, permaneció durante años fuera de los reflectores y concluyó oficialmente en 2024.

Ariana Grande
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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