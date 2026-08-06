Tom Holland revela por qué finge su risa en las películas: “Es algo poco natural para mí”

Tom Holland sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de los mayores retos de su trabajo como actor no tiene que ver con las escenas de acción o los efectos especiales, sino con algo tan cotidiano como reír. Durante una reciente entrevista, el protagonista de Spider-Man fue cuestionado sobre cuál es la acción más difícil de replicar de manera creíble frente a las cámaras. Su respuesta tomó por sorpresa a los fans.

Me encanta reír. Soy una persona que se ríe muchísimo. Pero mi risa es muy extraña; se parece más a una carcajada que a una risa normal. Tom Holland

(Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

Según Holland, esa particularidad hace que, en la mayoría de las ocasiones, los directores le pidan modificarla para adaptarse al tono de la escena.

Creo que la mayoría de los directores dirían: ‘Eso no es lo que estoy buscando’. Así que termino haciendo una risa muy poco natural para mí. Tom Holland

Actualmente, Tom Holland se encuentra promocionando sus nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos las películas de Spider-Man y La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Mientras continúa explorando nuevos desafíos actorales, el intérprete sigue compartiendo detalles inéditos sobre su proceso creativo.