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Joe Jonas revela la razón por la que comenzó a ir a terapia: “Empecé a tener ataques de pánico”

El cantante confesó que el fracaso comercial de su primer álbum como solista afectó profundamente su salud mental y lo llevó a buscar ayuda profesional por primera vez.

Agosto 06, 2026 • 
Tania Franco
Joe Jonas revela la razón por la que comenzó a ir a terapia: “Empecé a tener ataques de pánico”

Raymond Hall/GC Images

Joe Jonas abrió su corazón como pocas veces al hablar sobre el momento que cambió su relación con la salud mental. Durante el podcast que comparte con sus hermanos, Hey Jonas, el cantante reveló que comenzó a asistir a terapia después de que su primer álbum como solista no alcanzara el éxito que esperaba, una experiencia que desencadenó ataques de pánico y diversos síntomas físicos.

El álbum que cambió todo

Joe recordó que tenía alrededor de 21 o 22 años cuando lanzó su primer proyecto sin los Jonas Brothers: Fastlife. Acostumbrado a que todo lo que la banda publicaba se convirtiera en un éxito inmediato, asumió que ocurriría lo mismo con su carrera en solitario. Sin embargo, el resultado fue distinto.

Todo lo que tocábamos como Jonas Brothers era oro. Era número uno, hacíamos giras con entradas agotadas. Cuando lancé algo por mi cuenta, tenía expectativas muy altas de demostrar que también podía tener éxito sin mis hermanos.
Joe Jonas
Jonas Brothers

Patricia Schlein/Star Max/GC Images

El cantante reconoció que, en ese momento, había construido una idea equivocada sobre su valor personal.

En algún lugar de mi interior pensaba: ‘Si logro esto, entonces valgo’.
Joe Jonas

Los ataques de pánico que lo llevaron al hospital

La presión por el desempeño de su álbum comenzó a manifestarse de manera física. Joe explicó que empezó a sufrir ataques de pánico, dolores corporales constantes y acudía repetidamente al hospital convencido de que tenía algún problema de salud.

Durante semanas se realizó análisis de sangre y chequeos médicos completos, pero todos los resultados indicaban que estaba físicamente sano.

Me dijo: ‘Estás físicamente bien. Creo que deberías hablar con alguien’.
Joe Jonas
Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2025

Kristina Bumphrey/Penske Media via Getty Images

Joe admitió que, en un principio, rechazó completamente la idea. En el 2011, la salud mental aún no estaba “de moda”, o tampoco era algo tan normalizado como lo es hoy en día. Importante recordar que los Jonas Brothers fueron criados por una familia religiosa, que al principio podría haber rechazado muchas alternativas como la terapia psicológica.

¿Un terapeuta? No necesito terapia. En mi casa no hacíamos terapia.
Joe Jonas
Joe Jonas revela la razón por la que comenzó a ir a terapia: “Empecé a tener ataques de pánico”

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

La primera sesión que cambió su perspectiva

Finalmente decidió acudir con un profesional. El cantante confesó que rompió en llanto desde la primera pregunta y que esa experiencia le hizo comprender el valor de la terapia.

Después de llorar durante una hora con la primera pregunta, me di cuenta de lo mucho que me estaba ayudando.
Joe Jonas

Aunque reconoce que aún trabaja en ser constante con sus sesiones, aseguró que la terapia ha sido una herramienta fundamental durante distintas etapas difíciles de su vida.

Joe Jonas Jonas Brothers
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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