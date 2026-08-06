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Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

Desde un speakeasy escondido hasta un bistró coreano recomendado por la Guía Michelin y una de las mejores pizzas de la ciudad, estos restaurantes demuestran que algunos de los mayores tesoros gastronómicos de la capital aún permanecen fuera del radar.

Agosto 05, 2026 • 
Tania Franco
Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@momiji_mx

La Ciudad de México se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo. Más allá de los restaurantes con largas listas de espera y los nombres que dominan las redes sociales, existen espacios menos conocidos que sorprenden por su creatividad, técnica y personalidad. Algunos incluso han sido reconocidos por la Guía Michelin, mientras que otros permanecen como auténticos secretos entre quienes disfrutan descubrir nuevos sabores.

Momiji

Sierra Madre 216, Lomas de Chapultepec

Escondido en el corazón de Lomas de Chapultepec, Momiji ofrece una experiencia íntima que combina influencias japonesas, italianas y panameñas. Liderado por los chefs Cristina Hanhausen y Raymundo Pérez —finalistas del San Pellegrino Young Chef Academy—, el restaurante propone un menú donde cada platillo cuenta una historia.

Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@momiji_mx

El patacón de atún es una tostada que en vez de ser tostada de maíz es plátano macho, representa muy bien lo que somos, lleva muchas técnicas, procesos y sabores. Es una tostada que nos toma seis horas.
Raymundo Pérez

Entre sus imperdibles destacan la carimañola rellena de ragú de cachete de res, los gyozas de rib eye, el ramen preparado durante más de 18 horas y un delicado chawanmushi. Es el lugar perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica fuera de lo común.

Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@momiji_mx

Jowong

Pachuca 51, Condesa

En la colonia Condesa, Jowong ha llamado la atención por reinterpretar la cocina coreana utilizando ingredientes mexicanos de temporada. Reconocido por segundo año consecutivo por la Guía Michelin en la categoría Bib Gourmand, el restaurante apuesta por compartir los platillos al centro de la mesa.

Todo el tiempo estamos checando como productores locales para tener como esta mezcla de ingredientes mexicanos, tener como lo mejor de México y poderlo integrar con la base de los ingredientes coreanos.
Carlos - Gerente de la sucursal
Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@Jowong.mx

El menú incluye desde banchan tradicionales y ensaladas con un giro coreano hasta platos como el crudo de salmón, camarones asados, esquites crujientes y ejotes tatemados con romesco de gochujang. Una propuesta que mezcla tradición asiática con productos locales de manera sorprendente.

Chabela

Calle Gral. Juan Cano 59, San Miguel Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo

Aunque muchos podrían pensar que Chabela es un restaurante español, su propuesta va mucho más allá. Su cocina toma inspiración de distintas regiones de Europa y presenta un menú pensado para compartir, donde cada plato destaca por su ejecución y presentación.

Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@chabela_bocaderia

Uno de los favoritos es el kebab de res, además de una selección de pequeñas tapas cuidadosamente elaboradas. Cada detalle, desde el emplatado hasta la combinación de sabores, convierte la visita en una experiencia visual y gastronómica.

Enrico Caruso

Avenida Miguel Angel de Quevedo 1144 planta baja

Si eres amante de la cocina italiana, Enrico Caruso merece una visita. Su pizza La Caruso, preparada con salsa de tomate, queso, burrata, pesto y jamón serrano, destaca por una masa ligera y perfectamente fermentada que difícilmente tiene comparación en la Ciudad de México.

Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@EnricoCarusoRistorante

Antes del plato fuerte, vale la pena pedir la burrata con higos, una combinación que roba protagonismo desde el primer bocado, así como los calamares, que completan una experiencia italiana auténtica y muy bien ejecutada.

Cobarde

Coahuila 143, Roma Norte

Lo que antes era un espacio prácticamente secreto hoy abre sus puertas a quienes buscan descubrir una de las propuestas más interesantes de la ciudad. Cobarde fue reconocido el año pasado por la Guía Michelin gracias a una cocina que fusiona sabores del Medio Oriente y Asia con ingredientes mexicanos.

Lugares poco conocidos de la CDMX que todo amante de la buena comida debe visitar

@cobarde_mx

Entre los platillos más destacados se encuentran sus carnes rostizadas, servidas con un espectacular pan especiado elaborado para acompañar cada preparación. Una propuesta que demuestra cómo distintas culturas pueden convivir en un mismo menú sin perder identidad.

Los secretos gastronómicos mejor guardados de la Ciudad de México

En una ciudad con miles de restaurantes, estos cinco lugares demuestran que las experiencias más memorables muchas veces se encuentran lejos de los sitios más famosos. Ya sea un speakeasy escondido, un bistró coreano reconocido por Michelin, una cocina europea para compartir o una pizzería que redefine la masa perfecta, cada uno ofrece una razón distinta para redescubrir la escena culinaria de la Ciudad de México.

Qué hacer en la CDMX CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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