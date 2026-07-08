Así es el lujoso refugio de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí: una mansión de 12 millones en una isla privada

Cristiano Ronaldo se convirtió en una de las figuras más comentadas del Mundial 2026, el astro portugues, que se ha despedido de la justa deportiva con la “conciencia tranquila”, disfruta de una vida llena de lujo en uno de las zonas más exclusivas de Arabia Saudí, desde que se incorporó al Al-Nassr.

A lo largo de su carrera, CR7 ha construido un estilo de vida marcado por el lujo y la exclusividad, buscando siempre espacios que le brinden la máxima privacidad para disfrutar de una vida familiar tranquila junto a Georgina Rodríguez y sus hijos.

Te podría interesar: La vida de lujo de Georgina Rodríguez: el impresionante patrimonio que ha construido más allá de Cristiano Ronaldo

Así es la lujosa y exclusiva mansión de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí

De acuerdo con medios internacionales, la residencia de Cristiano y Georgina, está valuada en alrededor de 12 millones de euros, y se encuentra ubicada en una isla privada del Mar Rojo, dentro de un desarrollo de alto nivel que ofrece aislamiento, confort y servicios personalizados, con acceso exclusivo por barco.

Este nivel de exclusividad y privacidad es poco común incluso en el mercado inmobiliario de lujo de Arabia Saudí, por su entorno privilegiado de playas privadas y amplias vistas al mar, lo que refleja el nivel de lujo con el que vive el futbolista.

La mansión dispone de ocho habitaciones con baño privado y vestidor, además de espacios diseñados para combinar funcionalidad y sofisticación, y entre sus principales amenidades destacan una piscina de gran tamaño rodeada de jardines, cine privado, sala de masajes, gimnasio de última generación y una zona recreativa para niños.

En cuanto al diseño de interiores, la residencia destaca por sus espacios amplios, techos altos y grandes ventanales que aportan abundante luz natural, además de una combinación de tonos blancos, mármol, madera clara y mobiliario de diseño que crea un ambiente elegante, sereno y de lujo discreto, sin perder comodidad en el día a día.

La exclusiva seguridad de la isla donde vive Cristiano Ronaldo

Vivir en Al Muhammadiyah supone contar con un alto nivel de seguridad, gracias a sistemas de vigilancia como CCTV, sensores de movimiento y tecnología que detecta intrusos, además, el acceso al barrio está controlado mediante barreras, identificación electrónica y vigilancia privada, mientras que la domótica permite supervisar y gestionar la seguridad del hogar en tiempo real desde cualquier lugar.