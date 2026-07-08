El millonario negocio de Erling Haaland de ligas para el cabello; así convirtió su icónico peinado en una fuente de ingresos

Además de ser una de las grandes figuras del futbol mundial, el jugador del Manchester City ha encontrado una oportunidad de negocio gracias a uno de los elementos más característicos de su imagen: las gomas para el cabello con las que sujeta su tradicional coleta.

Desde 2024, Haaland se convirtió en inversionista minoritario de la empresa noruega Bon Dep, propietaria de la popular marca de ligas para el cabello KKNEKKI, producto que el futbolista utiliza desde su etapa en el Borussia Dortmund. La operación buscó impulsar el crecimiento internacional de la firma y aprovechar el enorme impacto mediático del delantero.

Lo que comenzó como un accesorio indispensable para mantener bajo control la larga cabellera rubia del goleador terminó convirtiéndose en una oportunidad comercial. Haaland no solo presta su imagen a la marca, sino que también participa como accionista, beneficiándose directamente del crecimiento de las ventas.

El buen desempeño de Haaland durante el Mundial, volvió a colocar el foco sobre su característica coleta. Su imagen generó un renovado interés por las ligas, al grado de que se convirtió en uno de los productos más buscados por los aficionados.

Las ligas están fabricadas con una mezcla de poliéster y goma tejida para evitar que el cabello se rompa o se enrede. Además, ofrece más de 700 colores distintos y lanzó ediciones especiales relacionadas con el Mundial.