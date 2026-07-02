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Erling Haaland

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Quién es Erling Haaland, el delantero de Noruega considerado más saludable que el 99% de las personas
El delantero noruego, una de las máximas figuras del futbol mundial y estrella del Manchester City, ha vuelto a llamar la atención fuera de las canchas debido a su extraordinaria condición física
Julio 02, 2026
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Diana Laura Sánchez