Revista
Síguenos en:
Sports

Quién es Erling Haaland, el delantero de Noruega considerado más saludable que el 99% de las personas

El delantero noruego, una de las máximas figuras del futbol mundial y estrella del Manchester City, ha vuelto a llamar la atención fuera de las canchas debido a su extraordinaria condición física

Julio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
erling-haalandjpeg

Getty

Diversos especialistas en rendimiento deportivo y publicaciones enfocadas en deporte han destacado que el delantero presenta indicadores de salud y recuperación superiores al 99% de la población general, gracias a un riguroso estilo de vida basado en la alimentación, el sueño y el entrenamiento.

Erling Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, jugaba en la Premier League. Sin embargo, representa a la selección nacional de Noruega, país donde creció y desarrolló su carrera futbolística.

Tras destacar en clubes como Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund, Haaland llegó al Manchester City, donde se consolidó como uno de los delanteros más letales del planeta. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora lo han convertido en una de las figuras más importantes del futbol contemporáneo.

erling-noruega.jpeg

Getty

La fama de Haaland como uno de los atletas más saludables del mundo no es casualidad. Expertos en rendimiento deportivo han destacado que el noruego sigue protocolos extremadamente estrictos de recuperación y nutrición, incluyendo jornadas de sueño que alcanzan entre 10 y 11 horas diarias, además de siestas programadas para optimizar la regeneración muscular.

Su alimentación también es muy saludable, ya que el delantero consume alrededor de 6,000 calorías al día, priorizando proteínas de alta calidad, pescado, carne, vísceras, frutas y alimentos mínimamente procesados. Además, utiliza tecnologías para monitorear el sueño, la exposición a la luz y otros indicadores fisiológicos que le permiten mantener un rendimiento de élite.

erling-noruega.jpeg

Getty

Por otro lado, la selección de Noruega llamó la atención internacional al trasladar cientos de kilogramos de alimentos desde su país hasta su campamento en Estados Unidos. Diversos reportes señalaron inicialmente que el equipo había llevado cerca de 900 o incluso 1,000 kilogramos de alimentos para evitar consumir productos estadounidenses, por la necesidad de mantener la rutina alimenticia habitual de los futbolistas.

Entre los productos trasladados por la delegación noruega destacaron alrededor de 300 kilogramos de salmón y trucha, 100 kilogramos de halibut, además de quesos tradicionales noruegos como el brunost y el jarlsberg.

erling.jpeg

Getty

Mundial futbol Erling Haaland
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
jugadores-inglaterra-vs-mexico.jpeg
Sports
Quiénes son Harry Kane y Jude Bellingham, las estrellas de Inglaterra que se enfrentarán en el Mundial
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-televisaunivision.jpeg
Sports
TelevisaUnivision se confirma como la señal preferida para seguir el Mundial 2026
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mexico-vs-inglaterra.jpeg
Sports
México ya tiene rival: enfrentará a Inglaterra en octavos de final del Mundial
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Qué escucha la Selección Mexicana antes de cada partido?
Sports
¿Qué escucha la Selección Mexicana antes de cada partido? Esta es su música para motivarse
Julio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
piero-por-que-lo-expulsaron-mexico-ecuador.jpeg
Sports
Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el México vs Ecuador
La victoria de la Selección por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial también tuvo una de las expulsiones más polémicas del torneo
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Sports
Isabel Haugseng Johansen: quién es la novia de Erling Haaland y madre de su hijo
Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng Johansen tienen una de las historias de amor más bonitas del futbol, y en 2024 le dieron la bienvenida a primer hijo.
Junio 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
novia-de-raul-tala-rangeljpeg
Personalidades
Quién es la pareja de Raúl “Tala” Rangel, el portero estrella de México en el Mundial
El arquero de Chivas se ha convertido en uno de los nombres más importantes del futbol mexicano
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
por-que-le-dicen-tala-a-raul-rangel-apodo.jpeg
Sports
De dónde salió el apodo de Raúl “Tala” Rangel, el portero de la Selección Mexicana
El nombre de Raúl se ha convertido en uno de los más mencionados del futbol mexicano gracias a sus destacadas actuaciones en el Mundial
Julio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez