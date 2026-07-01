Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el México vs Ecuador

Durante el partido de México vs Ecuador, el árbitro señaló tarjeta roja al defensa ecuatoriano Piero Hincapié en los minutos finales del juego.

El ecuatoriano fue expulsado al minuto 94 después de protagonizar un altercado con el delantero mexicano Santiago Giménez. Durante la discusión, Hincapié se cubrió la boca con la mano mientras se dirigía a su rival, acción que fue detectada por el VAR y posteriormente sancionada por el árbitro esloveno Slavko Vinčić con tarjeta roja directa.

La expulsión de Hincapié se produjo debido a una de las nuevas disposiciones disciplinarias implementadas para el Mundial, conocida como la “Ley Vinícius” o “Ley Prestianni”, normativa que busca combatir insultos, expresiones discriminatorias y conductas antideportivas que anteriormente podían ocultarse al cubrirse la boca durante una confrontación.

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Un jugador puede ser expulsado si, durante una confrontación o discusión con un rival, se cubre deliberadamente la boca para ocultar lo que está diciendo. La medida se implementó tras varios incidentes ocurridos en competiciones internacionales recientes y ha generado un intenso debate entre aficionados.

El defensor ecuatoriano se convirtió en el segundo futbolista expulsado en la Copa bajo esta nueva normativa. El primer caso ocurrió durante la fase de grupos, cuando el paraguayo Miguel Almirón recibió una tarjeta roja por una acción similar durante el partido entre Paraguay y Turquía.